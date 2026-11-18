САЩ разрешиха продажбата на българския и румънския бизнес на сръбската петролна компания НИС, която управлява бензиностанциите на "Газпром" у нас.

Това става ясно от издаден нов специален лиценз на Службата за контрол на чуждестранните активи към американското министерство на финансите.

"НИС Петрол" в София ще бъде продадена на българската фирма "Уни Енерджи", а "НИС Петрол" в Букурещ ще бъде продадена на румънската "Арджента".

Според условията на лиценза приходите от сделките обаче ще останат в сметка в САЩ и сръбската компания няма да може свободно да се разпорежда с тях. Лицензът касае конкретната сделка и не означава отмяна на американските санкции срещу НИС.