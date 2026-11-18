Освен в северната ни съседка, трусът във Вранча тази нощ беше усетен и в Русе.

Към момента няма данни за пострадали хора или по-сериозни материални щети. Трусът е успял да стресне хората всъщност по по-високите етажи.

Голяма част от тях споделят в социалните мрежи, че са се събудили от алармата на предупредителната система за бедствия в телефоните им и тогава са усетили, че има заметрисение. Други пък разбрали за заметресението едва след като телефонът ги е предупредил.

Няма данни и за прекъснати телекомуникации, водоснабдяване или електрозахранване в област Русе.

Хората в социалните мрежи споделят, че трусът, освен в Русенска област се е усетил в Силистра, Разград, Търговище, Шумен, Плевен, Велико Търново.

И във Варна са били събудени от алармата на предупредителната система за бедствия на телефоните. Няма данни за пострадали или щети в града и региона, а по ниските етажи на блоковете и в някои части на града земетресение не е усетено.

По темата работиха Пламенка Тонева и Петко Петков