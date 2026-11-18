Сезонно увеличение на цените на едро при някои зеленчуци с 20 процента за последния месец, отчитат на стоковото тържище край пловдивското село Първенец. Основният ръст е при доматите и краставиците. А заради намалената покупателна способност на потребителите оборотите на търговците от началото на годината бележат постоянен спад, повече по темата в репортерската проверка на колегите от Пловдив.

Тази есен шопската салата на българина ще е с 20 процента по-скъпа, ако изберат български краставици и домати.

Илия Гатев – управител на зеленчуковата борса край с. Първенец: "В момента има сезонно повишение на цените. То касае домати, краставици, тиквички. Това, което се произвежда от нашите производители. За един месец те са се вдигнали повече от 20 процента. Доматите се търгуват за 2 евро на кг, краставиците на 1,80 евро. Но това е нормално за сезона."

Ръстът в цената на електричеството, както и повишените транспортни разходи са двата основни фактора, които директно се отразяват на крайната цена за потребителите.

Илия Гатев – управител на зеленчуковата борса край с. Първенец: "В момента сметките са изключително високи, а компенсациите са в по-малък размер. И затова казвам – изключително важно е за бизнеса да получава компенсации навреме и в по-голям размер, за да може да оцелее през зимата."

По пазарите в Пловдив производители на български зеленчуци и плодове, както и търговци продават все по-малко.

– Всичко си пазарувам, каквото има и каквото ми е по джоба.

БНТ: Как намирате цените тази година спрямо миналата?

– Спрямо миналата са много по-високи. – Вижте цените на зелето колко са – 80 цента, миналата година бяха 55 стотинки – виждате ли разликата каква е. Много е страшно, много е плачевно.

Инфлацията изяжда доходите на хората, което се потвърждава и от отчетените обороти на зеленчуковата борса в Първенец.

Илия Гатев – управител на зеленчуковата борса край с. Първенец: "Все по-малко се пазарува в магазинчета, по пазари, дори в големите магазини и това се отразява и на нашите обороти."

Добрата новина е, че цените на цитрусите в момента вървят надолу. Зелето и морковите също са по-евтини през последната седмица, според Държавната комисия по стоковите борси и тържища.

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