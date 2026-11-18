Не се очакват силни вторични трусове след земетресението във Вранча от тази нощ, каза в "Денят започва" доц. Пламена Райкова от Институт по геофизика, геодезия и география към БАН. В тази зона не е характерна силна афтършокова активност, но не са изключени по-слаби трусове, между 2,5 - 3 по Рихтер в следващите дни, допълни тя.

доц. Пламена Райкова, Национален институт по геофизика, геодезия и география към БАН: "Земетресението е усетено в цяла Северна България. Много силно е усетено в градовете като Русе, Варна, Плевен. Имаме данни за Велико Търново, дори и за района на София има данни, че е слабо усетено събитието. Това не е необичайно явление. През няколко месеца там се регистрират по-силни земетресения с магнитуд 4. Миналия месец имахме с магнитуд 4,7. Днес земетресението е с магнитуд 5,4."

В страната е регистрирано и друго земетресение, което не е свързано с румънското, каза още доц. Райкова.