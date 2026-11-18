Американският държавен секретар Марко Рубио заяви, че няма абсолютно никакви данни неотдавнашните технически сривове в системите за въздушен транспорт, банковото дело и националната сигурност в САЩ да са свързани помежду си или с киберпрестъпност.

"Нямаме никакви доказателства, нито причина да смятаме, че някой от тези изолирани и единични случаи има нещо общо със злонамерени лица, хакери, престъпници, друга държава или с какъвто и да е злонамерен субект", коментира Рубио.

Серията от технически сривове доминираше новините през последните дни, след като доведе до значителни закъснения в пътуванията, прекъсвания на работата в световен мащаб и съобщения за недостъпни банкови сметки.

При последния такъв инцидент вчера американската Агенция за национална сигурност също обяви, че е "претърпяла временно влошаване на работата" по време на планирана рутинна поддръжка.