Кримският мост е частично разрушен след операция, определена от президента Володимир Зеленски като „безпрецедентна“. Той посочи, че подготовката е продължила около месец и е преминала през седем фази. Систематично са били унищожени противовъздушни системи, радари, електронно оборудване и други активи, за да се достигне крайната цел. Рухнала е секция от автомобилното трасе, а железопътният трафик е по-слабо засегнат.

Русия започна разследване за тероризъм и за втори пореден ден регистрира най-мащабното украинско нападение с дронове от началото на войната. Кремъл обеща Кримският мост да бъде възстановен в по-добро състояние от предишното. Руските военни съобщиха, че са свалили над 2250 дрона. През нощта Русия порази два моста над Днепър в Киев, които са затворени за движение.

На заседание на Контактната група за военна подкрепа на Украйна в Брюксел заместник-министър на отбраната на САЩ критикува украинските далекобойни удари в Русия като източник на ескалация. Групата обединява около 40 държави.

Елбридж Колби, заместник-министър на отбраната на САЩ: „Докато публичният разговор се фокусира върху зрелищната част на далекобойните удари, предназначени да причинят болка на руското население, нашата оценка е, че те не допринасят за прекратяване на войната или забавяне на напредъка на Русия по фронтовата линия. Нещо повече, подобни удари, особено тези, насочени към гражданска инфраструктура, вероятно са затвърдили решимостта на руската общественост и желанието на Кремъл за ескалация.“

Догодина Украйна предвижда да утрои ударите срещу Русия, каза днес украинският министър на отбраната Евгений Хмара.

Германският министър на отбраната определи критиките срещу далекобойните удари на Украйна като „глупави“.

Борис Писториус – министър на отбраната на Германия: „Вместо да критикуваме удари като тези в Русия за унищожаване на стратегически военни цели или цели с военно предназначение – нещо, което според мен е доста глупаво, – мисля, че по-скоро трябва да концентрираме критиките си върху терористичните удари, осъществявани ден и нощ срещу гражданската енергийна инфраструктура, водоснабдяването и отоплението в Украйна.“

Пред форума украинският лидер Зеленски призова за допълнителна помощ, с приоритет върху ракети-прехващачи за противовъздушните системи „Пейтриът“.

Володимир Зеленски – президент на Украйна: „Украйна се нуждае от „Пейтриът“ и „Айрис-Т“ от запасите, с които разполагате в момента. В замяна можем да ви дадем нови ракети, които Украйна вече е поръчала и сега се произвеждат.“

Базираният в Нидерландия стартъп „Дестинъс“ съобщава пред Ройтерс, че Кримският мост е бил поразен със седем негови крилати ракети „Рута“. Украйна е използвала и дронове на същата компания, наречени „Да Винчи“, съобщи президентът на производителя Олександър Данилюк.

Стартъпът „Дестинъс“ е основан през 2021 година от родения в Сибир предприемач Михаил Кокорич, който е създател на първата частна космическа компания в Русия. След като напуска родината си, той започва собствен оръжеен бизнес в Европа. Отказва се от руското си гражданство заради руската инвазия в Украйна през 2022 година.

Украинският лидер Зеленски посочва ракетите „Рута“ сред оръжията, използвани наред с украинските системи.