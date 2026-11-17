Инициативен комитет от историци, депутати и общественици за разкриването и опазването на амфитеатъра на Сердика беше представен днес. Целта е всички институции да работят заедно и в близко бъдеще Амфитеатърът да бъде достъпен за хората.

Най-сложният от всички подобни казуси в България, нарекоха днес от Инициативния комитет, казуса с Амфитеатъра на Сердика. Защото мястото му е в идеалния център на столицата и на преден план излиза проблемът със собствеността на земята. Част е нея е на Министерството на културата, но има и над 20 частни собственици.

Проф. Тодор Чобанов, историк: "Държавата веднага трябва да започне, както бяха направени през последните години, решителни стъпки да придобива всички терени там, които не са държавни или общински...Тази група, която ще създаваме, една от най-важните й задачи, е да намери тези собственици и да започнат преговори по всички законови механизми, ако трябва и с отчуждаване, с държавата в лицето на МК."

Преди това трябва да се направи и нов Подробен устройствен план, след като предишният беше отменен от Съда през 2015-та. Успоредно със създаването на Плана обаче ще започнат и разкопките. Интересното е, че в едната част на Амфитеатъра преди години е построен хотел, който в момента е в ремонт. Там са експонирани част от ценните останки. Археолозите ще работят на терена, който вече е собственост на Министерството.

Проф. Людмил Вагалински, археолог: "Трябва да бъде завършено археологическото проучване, има участъци, където то не е осъществено по една или друга причина, за да се ориентираме по-адекватно, това за археологията е важно. Има готовност, специалисти и изглежда по-постижимо. И се работи по този труден въпрос със собствеността."

Съвсем скоро могат да започват сондажи и контролни проучвания на пластовете, за да се види какво се е съхранило отдолу. Ще са необходими поне две археологически сезона за изясняване на ситуацията. Мечтата е Амфитеатърът на София някога да изглежда като този в Пловдив.