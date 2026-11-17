Коледа идва по-рано тази година на големия екран с новия български семеен игрален филм “Коледни агенти”, за да постави началото на коледната магия още преди настъпването на празника. Пет деца с необикновени дарби се впускат в тайна мисия, за да спасят Коледа, а по пътя им ги очакват загадки, неочаквани обрати и мистериозен злодей.

Филмът е копродукция на Българската национална телевизия и “Крю Кастинг”. В главните роли влизат Ана-Мария Андреева – в ролята на Мия, Стефан Мангелов – в ролята на Андрей, Ирен Димитрова – в ролята на София, Томас Морис – в ролята на Макс и София Камбурова – в ролята на Ева. Режисьор на „Коледни агенти“ е Тодор Чапкънов. Оператор е Христо Генков, сценарист е Николина Любенова, а музиката е дело на Георги Стрезов. Премиерата е на 20 ноември.