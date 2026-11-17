Коледа идва по-рано тази година на големия екран с новия български семеен игрален филм “Коледни агенти”, за да постави началото на коледната магия още преди настъпването на празника. Пет деца с необикновени дарби се впускат в тайна мисия, за да спасят Коледа, а по пътя им ги очакват загадки, неочаквани обрати и мистериозен злодей.
Филмът е копродукция на Българската национална телевизия и “Крю Кастинг”. В главните роли влизат Ана-Мария Андреева – в ролята на Мия, Стефан Мангелов – в ролята на Андрей, Ирен Димитрова – в ролята на София, Томас Морис – в ролята на Макс и София Камбурова – в ролята на Ева. Режисьор на „Коледни агенти“ е Тодор Чапкънов. Оператор е Христо Генков, сценарист е Николина Любенова, а музиката е дело на Георги Стрезов. Премиерата е на 20 ноември.
София Камбурова, в ролята на Ева: "Очаквам зрителите да харесат „Коледни агенти“, защото той е един уникален филм с изключително много приключенства и също така според мен най-много ще им хареса нашата игра."
Тодор Чапкънов, режисьор на "Коледни агенти": "Надявам се, че ще видят нещо, което си заслужава да се гледа. Ще се забавляват, ще излязат усмихнати и щастливи."
Силвия Васева, копродуцент на "Коледни агенти": ""Коледни агенти" тръгва от 20 ноември в кината в цялата страна, но той вече е извън границите на България и ще бъде прожектиран в няколко града в Испания. Така че това е изненадата на вечерта."
Милена Милотинова, генерален директор на БНТ: "Филмопроизводството е съществена част от дейността на Българската национална телевизия. Ние сме най-големият продуцент у нас на телевизионни филми и сериали. Детското кино е важна част от филмопроизводството на Българската национална телевизия."