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Новият игрален филм на БНТ „Коледни агенти“ тръгва по кината на 20 ноември (СНИМКИ)

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Общество
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Гледайте официалния трейлър на вълнуващото семейно приключение

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Новият български семеен игрален филм „Коледни агенти“ тръгва по кината в цялата страна на 20 ноември, за да постави началото на коледната магия още преди настъпването на празниците. Филмът е копродукция на Българската национална телевизия и „Крю Кастинг“.

Една мистериозна книга поставя началото на необикновено приключение. Пет деца, всяко със своя уникална дарба, са избрани за тайна мисия – да се превърнат в коледни агенти и да спасят магията на Коледа преди да е изчезнала завинаги. Мистериозен злодей обаче обърква плановете им.

Малките герои се впускат в приключение, изпълнено с магия, загадки, неочаквани обрати и много забавни моменти. „Коледни агенти“ е вълнуващо семейно приключение, наситено с хумор, емоция и коледно вълшебство.

Петимата коледни агенти бяха избрани след мащабен кастинг, обявен в цялата страна, в който се включиха над 130 талантливи деца. С много усмивки, талант, енергия и желание да станат част от коледната магия петима влязоха като главни герои: Ана-Мария Андреева – в ролята на Мия, Стефан Мангелов – в ролята на Андрей, Ирен Димитрова – в ролята на София, Томас Морис – в ролята на Макс, София Камбурова – в ролята на Ева.

Лидия Михова играе баба Димитрова, Скримч е Иван Тодоров, а Атанас Чапкънов е в ролята на Янис. Димитър Кацарски се превъплъщава в ролята на Мозъка, а Николай Папазян играе Мускула. Филмът е със специалното участие на Ненчо Балабанов, който е в ролята на бащата на Мия. Режисьор на „Коледни агенти“ е Тодор Чапкънов.

Oператор е Христо Генков, сценарист е Николина Любенова, а музиката е дело на Георги Стрезов. Продукцията се реализира с подкрепата на Националния филмов център. Зрителите на БНТ ще бъдат първите, които ще гледат ефирната премиера на филма.

„С „Коледни агенти“ БНТ продължава своята последователна работа за създаване на качествено филмово съдържание и за най-младата публика. Децата заслужават истории, създадени специално за тях – истории, които са едновременно забавни, вълнуващи и носят важни послания за приятелството, смелостта и силата да бъдем заедно. Вярвам, че този филм ще е част от празничното преживяване на всички ни за Коледа“, заяви Миладин Гергов, директор Дирекция „ТВФ – Студия „Екран“.

Снимки: Адриана Янкулова

„Най-трудното не беше да създадем филма, а да убедим хората да повярват в него. Защото „Коледни агенти“ не е просто поредният семеен филм, а проект, какъвто вярвам, че досега не е реализиран в България. И, ако Коледа ни учи на нещо, то е, че чудесата се случват, когато имаш смелостта да повярваш в тях”, коментира Силвия Васева, продуцент и собственик на „Крю Кастинг“.

Вижте гостуването на Ненчо Балабанов, Миладин Гергов и Силвия Васева в „100% будни“, където ексклузивно представиха трейлъра и филма за зрителите на БНТ.

Гледайте официалния трейлър на вълнуващото семейно приключение.

БНТ е най-големият продуцент на телевизионно кино в България, като филмът „Коледни агенти“ е част от филмопроизводството на обществената телевизия.

#кината #„Коледни агенти“ #игрален филм #БНТ

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