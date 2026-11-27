Софийският градски съд остави в ареста Даниел Гаргов, Георги Георгиев, Петър Николов и Пенчо Лилянов. На Цвети Лалов, Делян Делчев и Делчо Пехливанов наложи мярка за неотклонение "подписка". Те са обвинени от Европейската прокуратура за измама с европейски субсидии в размер на 70 милиона евро. Осмият обвиняем Величко Минев не се яви в съда, тъй като е приет в хасковска болница.

Заседанието продължи над шест часа. От прокуратурата поискаха всички задържани да останат за постоянно в ареста. По делото са иззети многоженство документи и компютърна информация , които според прокуратурата описват връзката между обвиняемите. Според защитата липсват доказателства по отношение на обвинителната теза, а обвинението е бланкетно.

Според защитата липсват доказателства по отношение на обвинителната теза. Обвиняемите поискаха от съда да излязат на свобода. Част от тях заявиха, че имат бизнеси и работници, които могат да останат без работа.

Разследването обхваща период, започващ от 2021 г. Според информацията на прокуратурата има вероятност да са нанесени щети на бюджета на Европейския съюз в размер на около 70 милиона евро.

В Хасково са реализирани множество проекти с европейско финансиране през последните години. Сред посочените в разследването обекти са Центърът за изкуства, който в момента се изгражда, и Старческият дом, отворил врати преди няколко месеца. Трима от задържаните са свързани с дружество, участвало в строителството на Старческия дом.