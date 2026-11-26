Апелативният съд в Пловдив остави в ареста сочения за ръководител на неонацистката организация „Ку-клукс-клан“ в града Николай Чалъков. Групата беше разкрита при акция на полицията и ДАНС, а разследването е за дейност, свързана с проповядване на расова омраза и насилие.

Мотивите на съда са, че ако бъде пуснат с по-лека мярка за неотклонение, той може да извърши друго престъпление.

Делото се гледа при закрити врати по искане на прокуратурата. Според държавното обвинение по делото има доказателства, включително и нови, в които присъстват непълнолетни лица. Също така има конкретни действия, свързани с насилие и посегателства срещу граждани. Налични са и материали за определени идеологически възгледи на цялата група.

Адвокатът на 32-годишния мъж обаче категорично заяви, че няма никакви доказателства за организиране на група, която извършва престъпления или кара непълнолетни лица да извършват агресивни действия срещу граждани.