Значителни валежи от дъжд и сняг ще има през почивните дни. Очаква се образуване и на снежна покривка. Преди това предстои относително затопляне. Днес минималните температури в почти цялата страна, с изключение на Черноморието, са отрицателни. След планините и Драгоман най-студено беше в София – минус 7°.

Утре ще бъде по-топло, но сутринта в Западна България се очакват валежи от дъжд. В северозападните райони, както и по долините на реките Струма и Места, ще има условия за поледици. Минималните температури ще бъдат между минус 1° и 4°, в София – около минус 1°, а по Черноморието – от 3° във Варна до 9° на нос Калиакра.

Ще бъде облачно, с валежи в западните и крайните северни райони от страната. В Северозападна България, където максималните температури ще бъдат не повече от 3°–4°, опасността от поледици ще остане и през деня. В останалата част от страната се очакват стойности в интервала от 5° до 13°, в София – около 8°. В Източна България ще духа умерен южен, а в Дунавската равнина – северозападен вятър.

В планините ще бъде много ветровито, със силен и бурен югозападен вятър. Ще бъде облачно и с валежи. Температурите и там ще се повишават. Дори по най-високите ни върхове те ще бъдат около и над нулата, а сняг ще вали само над 2000 метра. Затопляне предстои утре и навсякъде на Балканите. Дъжд ще вали в западните и централните райони на полуострова. Валежи от дъжд ще има и в южните части на Апенините.

Дъжд и сняг ще вали в страните от Централна и Източна Европа. У нас в петък ще вали дъжд, а затоплянето ще продължи. В събота със силен вятър ще нахлува по-студен въздух и температурите рязко ще се понижат. Ще има значителни валежи от дъжд, които в Северна България и на места в Западна България ще преминат в сняг и ще се образува снежна покривка. В неделя застудяването ще продължи и дъждът в по-голямата част от Южна България ще премине в сняг, но следобед валежите почти навсякъде ще спрат. В понеделник сняг ще превалява само в крайните югоизточни райони. Облачността в останалата част от страната ще намалее и минималните температури на места ще паднат до около минус 10°.