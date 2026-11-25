„Булгаргаз" поиска „Топлофикация София" да признае и да започне да плаща близо 302 милиона евро неплатени задължения за доставен природен газ през 2024-та. От дружеството очакват подробен график за плащанията до 5-и декември.

Сумата е по 39 неплатени фактури, а общият дълг на столичното дружество вече достига 971 милиона евро. От Булгаргаз настояват споразумението да бъде подписано до края на годината.

В противен случай ще бъдат заведени съдебни искове, които могат да доведат до над 12 милиона евро допълнителни разноски.

От „Топлофикация София“ отговориха пред БНТ, че осъзнават необходимостта от уреждане на натрупаните задължения към "Булгаргаз".

Финансовото им състояние обаче не позволява плащането на по-големи суми на „Булгаргаз“, защото това допълнително ще застраши нормалното осъществяване на лицензионната дейност на дружеството.

Коментар по темата направи и кметът на София - Васил Терзиев.