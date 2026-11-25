Отстраняването на Благомир Коцев от кметския пост във Варна предизвика остри реакции в Общинския съвет. От групата на ГЕРБ поиската оставката на Коцев заради бездействието му като кмет. А председателят на Общинския съвет заяви, че кметът на Варна се опитва да се изкара жертва, макар да е виновник за всичко, което не е свършено в града. Чуха се и мнения, че с отнемането на правомощията на кмета е подменен вотът на избирателите, а създалата се ситуация застрашава важни за града проекти.

Административният съд във Варна остави без движение жалбата на кмета Благомир Коцев срещу решението на ОИК за предсрочното прекратяване на пълномощията му заради липса на представено пълномощно. Адвокат Марин Пандов обяви пред БНТ, че липсващият документ вече е внесен. Общинските съветници от ГЕРБ в града разкритикуваха работата на кмета.

Билана Раева, Общински съветник от ГЕРБ: "Всички критикуват неговото бездействие и липса на управленски качества. И Варна не е някаква площадка за учене на първокурсници в управление. Варна е град сериозен с нужди, които не са посрещнати в последните три години. Така че нашият апел е, господин Коцев, да си подаде оставката и да ни освободи, действително, от това, в което превърна Варна-в един разорен, разоран град."

Председателят на Общинския съвет заяви, че се изливат лъжи за работата на местния парламент.

Христо Димитров, председател на Общински съвет – Варна: "Недопустимо е една институция да бъде превръщана в удобен виновник за всичко, което не е свършено през последните три години. Още по-недопустимо е това да се прави от човек, който е имал реалната възможност и отговорност да управлява града, но днес предпочита да се представя като жертва на обстоятелствата."

Димитров подчерта още, че Благомир Коцев не може да се дистанцира от решения, взети от собствената му администрация. А от Общинската избирателна комисия обясниха, че отнемането на правомощията на кмета става в критичен момент.

Дарина Илиева, зам.-председател на ОИК – Варна: „Това, че Варна в този период няма да има действащ кмет, крие огромни рискове, както за проектите на Варна, така и за изплащанията на възнагражденията, ако щете, на всички второстепенни, а и на служителите на общината.“

Давид Киркоров, общински съветник, „Алтернативата“: „Имаше много рискови проекти, но тези проекти вече са приключени и отчетени. Така че няма риск за финансите на Варна.“

На противоположната позиция е юристът Александър Андреев.

Александър Андреев, юрист: "Ако бяха прекратени правомощията по-рано и имаше произнасяне, което да потвърди решението на ОИК, щеше да е възможно да бъдат проведени частични избори в община и Варна и да встъпи избраният кмет. Това изчакване доведе до невъзможност за избор на нов кмет и съответно назначаването на такъв, който би могъл да прокарва нечии интереси."

Бившият заместник-кмет на Варна и настоящ депутат от ДБ Павел Попов видя връзка между отстраняването на Коцев и икономическите интереси в града.

Павел Попов, депутат от ДБ: "Не се подчинява лесно на групировките, които действат във Варна. Отказва да бъде гумен печат и да осигурява бърза писта за техните проекти."

На ход е съдът.