Софийската районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 19-годишно момче за създаване на порнографски материали и хулигански действия.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 21 септември 2026 г. в София обвиняемият е създал порнографски материали (два видеоклипа), за които е използвал момиче на 16 години.

На 18 октомври 2026 г. в ж.к. „Надежда“ в София младежът е извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото – насочил газов пистолет към главата на 16-годишно момиче. След това е произвел изстрел в областта на тялото ѝ. Деянието по своето съдържание се отличава с изключителен цинизъм – извършено е в присъствието на други лица, заснето е с мобилен телефон, на публично място, при грубо нарушаване на нравствените правила за обществено приличие и чувството за достойнство на присъстващите.

Младежът е обвиняем за престъпления по чл. 159, ал. 4, т. 1 във вр. с ал. 1 от НК и по чл. 325, ал. 2 вр. с ал. 1 от НК. С постановление на наблюдаващ прокурор обвиняемият е задържан за срок до 72 часа. Предстои да бъде внесено искане в съда за определяне на мярка „задържане под стража“ спрямо него.

Това е четвъртият задържан по досъдебното производство, което първоначално бе образувано за това, че на 31 октомври 2026 г. срещу 1 ноември 2026 г. в апартамент в София три непълнолетни момчета са извършили действия с цел да възбудят и удовлетворят полово желание без съвкупление по отношение на 15-годишно момиче.

Към момента останалите трима обвиняеми са задържани под стража от Софийския районен съд по искане на Софийска районна прокуратура.

Разследването по случая продължава.