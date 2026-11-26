Премиерът Румен Радев коментира от Брюксел каква ще бъде позицията на България при обсъждането на бюджета на ЕС.

"Три са важните стълба на нашите искания. На първо място не трябва да отстъпваме от кохезията, знаем, че това е основният инструмент за единство на съюза, за икономическо развитие на съюза. На второ място ние държим да има ясна финансова подкрепа за Черноморския регион, а не просто да бъде споменаван. Всички знаем колко много са ангажирани държавите като България и Румъния с действията в Черно море, особено с атаките по търговски кораби. Това са съществени разходи за нас и те трябва да бъдат отчетени. На следващо място това е отказът от собствени ресурси, базирани на европейската система за търговия с емисии и на акцизите от тютюн. За нас този подход е неприемлив, защото той ощетява България диспропорционално. Това са нашите линии на действия по този бюджет."

По отношение на кохезията той коментира:

"Това, което договаряме с председателят Антонио Коща, е в плюс за България. Поне що се отнася до нашия приход в европейския бюджет. И сумата изобщо не е малка, така че аз много се надявам да намерим един добър баланс, който да е в полза на нашата страна."

Министър-председателят е скептичен днес да бъде постигнато разбирателство.

"Има доста противоречия, които трябва да изгладим. Но аз разчитам на волята и отговорността на всички държави-членки, така че да постигнем консенсус. Нашето виждане е, че бюджетът трябва да бъде постигнат в рамките на тази година. За да може от 2028 г. ние вече да работим по тази нова финансова рамка."

Премиерът Радев коментира и препоръката на ЕК да наложи глоба на България заради свръхдефицита.

"Аз виждам чисто процедурни причини, защото за първи път има промяна в правилата за санкциониране и за първи път това се случва точно с идването на българския бюджет. Не забравяйте, че това не е стандартен бюджет, той дойде през месец август. Ние така заварихме - промяната в политическата ситуация, изборите през април, ново правителство от месец май, бюджет чак края на юли. Така че за първи път нашият бюджет срещна промяна в правилата. А те са, че глобите бяха много по-големи. Над 10 пъти по-големи и много държави преди нас имат прекомерен дефицит и те бяха санкционирани по тази стара процедура. Но понеже тя е с голям таван на глобите, никога до сега не се е стигало до реално глобяване. Сега таванът е много нисък, вие знаете, 0,02%. Но ние се явяваме първата държава, която идва със свръхдефицит по тези нови правила."

Тази глоба е символична във финансово отношение, подчерта Радев.

"Но тя разбира се е репутационна и с голям ентусиазъм се използва от опозицията в София, която всъщност е причината да стигнем до тук."

В никакъв случай няма да сбъднем нихилистичните мечти на опозицията да ни се спрат европейските средства и плащането по ПВУ, посочи Радев.

"Изобщо не става въпрос за това и категорично няма да се случи. Защото България изпълнява много ясно стриктна финансова политика в наше лице и това се оценява. За никакво спиране на еврофондове не може да става въпрос. Това е една стандартна процедура, която се наложи заради свръхдефицит и то точно в момента, в който излезе нашият бюджет. Така че там нещата са ясни."

Премиерът отчете, че Европейската комисия дава положителна оценка за мерките на правителството за бюджет 2027.

"Тоест оценката за нашия бюджет, който ние правим за 2027 година, е положителна и насърчителна, че България с предприетите мерки в този бюджет вече започва съществено да намалява своя дефицит. А иначе, че е несправедливо, несправедливо е, защото ние сме с най-голям градиент на намаляване на дефицит от 2026 за 2027 година. И аз очаквам тук да има все пак разум, защото ние трябва да бъдем поощрени за това, че намаляваме дефицита с такъв градиент, докато имат други държави, които едновременно и с прекомерен дефицит, и не успяват изобщо да го намаляват. И за тях процедурата ще бъде задействана догодина."

Европейската комисия трябва да направи анализ на своите способности да оценява реалистично финансовата ситуация в държавите членки, отбеляза още Радев.

"Защо Европейската комисия сега изведнъж установи, че България е с такъв свръхдефицит. Как така изведнъж сега установи, че имаме макроикономически дисбаланси? Ама извинявайте, тези макроикономически дисбаланси не стават за 3 месеца, нито за 6 месеца. Те се трупат в продължение на години. Как така Комисията сега разбра, че в България се харчат безразборно бюджетни средства, без необходимия контрол? Как така България изведнъж, април и май миналата година, си снижи инфлацията, колкото да излезе конвергентният доклад. И август месец инфлацията пак излезе извън всякакви критерии. Тук има неща, които Европейската комисия трябва да направи анализ на своите способности да оценява реалистично финансовата ситуация в държавите членки. Ако тя не го направи, означава, че има политически мотиви, а не икономически зад нашето приемане в еврозоната."

Радев коментира и възможността за китайски инвестиции у нас.

"БНТ: Очаквате ли китайските инвестиции да компенсират това, което бихме загубили от следващия европейски бюджет?

- Нека първо стигнем до инвестиции. Но аз силно се надявам този въпрос да не се политизира излишно. И да няма някакви апокалиптични картини, които се рисуват покрай тези инвестиции. Ето тук, по тази пътека, минават президентът Макрон, министър-председателят Санчес, минава Мицотакис, минават други европейски лидери. Питайте ги тях, защо Макрон ходи четири пъти в Китай, защо Санчес ходи четири пъти в Китай, за Мерц, да не говорим за Мицотакис, така нататък. Китайските инвестиции в Европа са около 40 милиарда досега в Германия, 25 милиарда във Франция, 12 милиарда в Испания, в Унгария, в Гърция 5 милиарда. Ами, ние нали трябва да догонваме тези държави? Това и правим. Ще ги догоним и ще се борим да има китайски инвестиции в България. Но как да постъпим? Има два варианта. Единият е Китай така или иначе ще инвестира в заводи за електроавтомобили в Европа. Така или иначе. Пред нас са два пътя. Единият е да пропуснем отново да прелетят над нас тези инвестиции, да инвестират някъде в друга европейска държава и ние да купуваме от нея. Другият вариант е ние да се преборим тази инвестиция да стане в България, за да може ние да произвеждаме тези автомобили, добавената стойност да остава в нас и ние да продаваме на другите държави и съответно да печелим повече."

Нов подход за украинския заем иска да приложи България, като страната ни има готовност да се включи в бюджета за невоенна подкрепа.

"Искам да има една много ясна разлика между България и Чехия, Словакия и Унгария. Чехия, Словакия и Унгария изобщо от самото начало отказаха и не са част като държави, които гарантират този заем. От самото начало. И 2025 година, и 2026 година. Те от самото начало казаха "не" и не са. Докато правителството на Желязков и след това е потвърдено и от правителството на Гюров, ние досега сме гаранти по два заема. 45 милиарда от миналата година, 45 милиарда от тази година. Тоест България вече е поела да бъде гарант за заем от 90 милиарда и ние плащаме лихвите в рамките на общия европейски бюджет по тези заеми. Въпросът е оттук нататък за догодина, искането за още 45 милиарда за заем. По наше изрично настояване, и аз се радвам, че това вече се приема от европейските институции и от Антонио Коща, ще говорим днес и с госпожа Фон дер Лайен, но тя вече изрази подкрепа в нашата позиция, че този заем се разделя на два компонента. 25 милиарда отиват за военна подкрепа и 20 милиарда за бюджетна невоенна подкрепа. Ние имаме готовност да се включим в невоенната подкрепа и то с ясно искане нашата подкрепа като гаранти да отива специално насочена за областите с компактно българско население от нашата историческа общност. Ние имаме над 300 хиляди българи в Украйна. Те имат нужда от здравеопазване, имат нужда от отопление, от електричество, от транспорт, така че аз се надявам Европейската комисия да приеме този наш подход, за който ние ще настояме, защото ние от друга страна не можем да абдикираме от нашите задължения като държава и като общество към нашата историческа диаспора, към нашите сънародници в Украйна."

Официална информация към българското правителство за сделката за "Лукойл" не е постъпвала, съобщи премиерът.

"Ако се спомняте на предишния Европейски съвет, аз поставих темата тук пред вас, поставих я и вътре на съвета. Защото "Лукойл" е стратегически актив не само за България, за цяла Европа, когато Европа през последните десетилетия си закри много от рафинериите и сега има недостиг на дизел, да не говорим за недостиг на авиационно гориво. И аз задавах въпроса и в Комисията, и все още чакам отговор. Ще прояви ли Европейската комисия и Съветът активност, така че Европа да иска да бъде част и фактор в сделката с "Лукойл", защото в момента не е. Съдбата на "Лукойл" се решава извън България и извън Европейския съюз. И това е наше предизвикателство. Така че аз не мога да ви кажа нищо повече за тази сделка, защото официална информация към българското правителство за това какво става между OFAC и американската страна и потенциален купувач от друга страна ние все още не знаем."

Радев коментира и искането на ЕК за забрана руски спортисти да участват в състезания в Европа, като част от 22-рия пакет санкции срещу Москва.