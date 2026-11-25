Първи коментар на премиера за предложението на ЕК България да бъде глобена заради свръхдефицита. Според Румен Радев вината е на предишни правителства, които драстично са увеличавали дълга през последните години, без да инвестират в икономиката на страната. Той защити проектобюджета за 27-а с аргумента, че е един от най-социалните, но в същото време залага на строга фискална дисциплина.

Ден след като стана ясно, че Европейската комисия ще глоби България с 0,02% от брутния вътрешен продукт заради това, че не е изпълнила препоръките, свързани с процедурата по прекомерен дефицит, последва и първи коментар на министър-председателя. Румен Радев обвини предишни управляващи, че с безогледното си харчене са довели страната до настоящата ситуация, и обясни, че с проектобюджета за следващата година правителството прави нужното България да се върне към балансираните план-сметки. Вижте и подробностите.

Остра критика отправи премиерът към предишни управляващи.

Румен Радев, министър-председател: "Вчера Европейската комисия удари звучен шамар на всички, които през годините харчеха безогледно, без да привличат инвестиции, които теглеха заеми, без да развиват икономиката, излъгаха за реалния дефицит, за да ни вкарат в еврозоната, и доведоха финансите до свръхдефицит и катастрофа."

И подчерта положителната оценка на ЕК за проектобюджета за следващата година.

В същото време Европейската комисия оценява положително предприетите от нашето правителство мерки в бюджет 27 за стабилизиране на публичните финанси. И добрата прогноза на Европейската комисия за следващата година е ясно потвърждение, че предприетият курс е правилен. Така че няма да сбъднем нихилистичните мечти на опозицията да ни спрат европейското финансиране и плащанията по ПВУ.

А министърът на икономиката увери, че България ще защити позицията си пред финансовите министри на ЕС в ЕКОФИН на 11 декември.

Александър Пулев, министър на икономиката: „Ако е имало критики, те са насочени към бюджет 2026. Ако е имало критики, те са насочени към 3 месеца управление на нашето правителство, но те са една присъда за 3 години. Преди това – много лоша фискална политика и липса на каквато и да е финансова дисциплина. Нека да гледаме и позитивно на процесите. Няма критики към бюджет 2027 година. Напротив, това е един инструмент, който започва един много тежък оздравителен процес на публичните финанси.“ Нова инвестиция за 90 млн. долара във високотехнологично производство на авиационни двигатели в Пловдив

И обяви нова инвестиция от 90 млн. долара в завод за реактивни двигатели край Пловдив на водещия турски гигант „Тусаш Енджин Индъстрис“ в присъствието на турския посланик и на вицепрезидента на консорциума.

Ахмет Каин, вицепрезидент на TUSAŞ Engine Industries: „Поради нарастващото глобално търсене на авиационни двигатели решихме да създадем и първото си производствено съоръжение извън Турция в България.“

Амбицията е не по-късно от 18 месеца да стартира производството у нас, което ще създаде 170 висококвалифицирани работни места.