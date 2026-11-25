Космическият кораб „Шънджоу-24“ с първия чуждестранен астронавт на борда се скачи успешно с китайската орбитална станция „Тиенгун“.

40-годишният пакистански астронавт Мохамед Зишан Али се подготвя в продължение на седем месеца за мисията и по план ще остане в Космоса между пет и десет дни. Задачата му е да съдейства за провеждането на експерименти. Участието му бележи исторически момент за научните амбиции на Пакистан, но също и за космическата дипломация на Китай.

„Това не е просто пътуването на един астронавт, а пътуването на 240 милиона пакистанци“, коментира емоционално в Екс пакистанският министър-председател Шехбаз Шариф.

Снимки: БТА