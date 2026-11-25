Административният съд във Варна даде срок на кмета на града Благомир Коцев да отстрани нередовност в жалбата си срещу решението на Общинската избирателна комисия (ОИК), с което бяха предсрочно прекратени пълномощията му.

При проверката на документите съдът е установил, че адвокатът на Коцев не е представил пълномощно, удостоверяващо правото му да го представлява в делото.

Ако документът не бъде представен в определения срок, жалбата ще бъде оставена без разглеждане, а съдебното производство ще бъде прекратено.

Разпореждането на съда не подлежи на обжалване.