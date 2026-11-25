Ролята на Европа в мирните преговори за слагане на край на войната в Украйна и оценката за тристранната среща на върха между Доналд Тръмп, Си Дзинпин и Владимир Путин – по тези теми дебатираха евродепутатите в Страсбург. Подробностите разказва специалният пратеник на БНТ в Страсбург Тоня Димитрова.

Евродепутатите от всички парламентарни групи са единодушни по един въпрос – Европа трябва да има силна роля в опазването на международния световен ред. Различията идват от това как трябва да бъде постигната тази силна роля.

Чуха се различни мнения и оценки за тристранната среща на върха миналата седмица между лидерите на Китай, Русия и Съединените щати в Шанджан, както и за преговорните екипи, определени за разговорите с Русия и Украйна в следващия кръг от преговорите за мир. Най-вече обаче се открои сериозна съпротива сред представители на редица държави срещу финансовата помощ за Украйна.

В дебата се включи и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, която очерта подкрепата и подхода на Европейския съюз в две направления – подкрепа за Украйна и натиск върху Русия. Тя изтъкна обявения заем за Украйна в размер на 45 милиарда евро и новия, 22-ри пакет от санкции. Обяви също, че ще бъде наложена забрана за участие на руски отбори и спортисти в спортни събития в Европейския съюз, както и забрана за руско спонсорство на културни и спортни организации.

Урсула фон дер Лайен, председател на ЕК: "Ще съдим по действията на Русия, а не по думите. Както беше обсъдено миналата седмица на срещата на Коалицията на желаещите, Русия трябва да се съгласи на енергийно примирие през зимата и да гарантира безопасно преминаване на хранителните доставки през Черно море. Това са важни стъпки, защото ще покажат, че Русия е наистина сериозна в преговорите."

Двама български евродепутати взеха участие в дебата – Петър Волгин от партия „Възраждане“ и групата „Европа на суверенните нации“, и Радан Кънев от „Демократична България“ и групата на ЕНП. Двамата отправиха напълно противоположни послания. Петър Волгин се обяви против финансовата помощ за Украйна и я нарече "финансиране на престъпната клика на украинския президент Володимир Зеленски". Радан Кънев акцентира върху сигурността в Черно море и поиска европейска мисия, която да окаже подкрепа на българските сили за сигурност за гарантиране на свободата на корабоплаването.

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