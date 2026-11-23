Европейската комисия представи днес 22-ри пакет от санкции срещу Русия. Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен заяви, че ЕС ще продължи да предлага нови санкции, докато Русия не покаже искрено намерение за постигане на траен мир в Украйна.

Новият пакет разширява забраната за трансакции с руски банки. Още 60 руски банки ще бъдат изключени от системата SWIFT. ЕС предприема и мерки спрямо мрежите за криптовалути и разплащания с фокус върху Русия, но и трети държави, които ѝ помагат да заобикаля санкциите.

ЕК предлага разширяване на забраната за енергийни услуги, така че нито едно европейско дружество да не може да съдейства на Русия при изграждането, експлоатацията или ремонта на енергийна инфраструктура – ​​и по-специално на петролни рафинерии. За първи път тази забрана обхваща и услуги, свързани с електроенергийния сектор.

70 нови кораба от руския „сенчест флот“ също се добавят към списъка със санкции.

Европейската комисия предлагаме забрана за издаване на визи на бивши руски участници във военни действия. Според фон Урсула фон дер Лайен в Европа се наблюдава ескалация на неконвенционалните, агресивни действия от страна на руски агенти. Забрана е отговор на тези действия.

“Бившите руски участници във военни действия представляват риск за сигурността на Европа. Не може да им се позволява да се придвижват свободно из нашите страни. Следователно достъпът им до Европейския съюз ще бъде преустановен”, заяви Урсула фон дер Лайен.

22-рият пакет предлага забрана на европейски граждани да продължават да заемат ръководни длъжности в органите на управление на дружества в Русия.

Предлага се и забрана за участие на руски отбори и спортисти, състезаващи се под руския флаг, във всякакви спортни прояви в рамките на ЕС. ЕК иска забрана за показването на официални руски символи, както и ограничаване на финансовите потоци от руски спонсори към спортни и културни организации, базирани в Европа. Ще има ограничения за руски граждани, заемащи длъжности в ръководните органи на спортни федерации, базирани в Европа.