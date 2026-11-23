След като кметът на Варна Благомир Коцев засегна бизнес интереси, сложи край на незаконните сделки с общинско имущество и спря незаконния град в "Баба Алино" тази вечер дойде ответният удар на задкулисието: ОИК – Варна отне мандата на избрания от варненци кмет. Това съобщиха в позиция до медиите от "Продължаваме Промяната".

Формалния повод са отпуски от времето, в което Коцев беше задържан близо 5 месеца в ареста. Сега същото обстоятелство – принудителното му отсъствие от работното място заради задържането се превръща в инструмент за отстраняването му от кметския пост. Така се създава абсурден и опасен прецедент: първо държавната репресия отнема свободата на един избран кмет, а след това последиците от това задържане се използват като основание да му бъде отнет и мандатът, посочват от формацията.

Срещу него се обединиха политически и икономически кръгове, които виждат в промяната заплаха за установените си позиции. Именно затова опитите за отстраняването му не могат да бъдат разглеждани изолирано от цялостната битка за бъдещето на Варна. Мафията във Варна се обедини срещу човека, който реши да ѝ се опълчи. Това не е правосъдие, а отмъщение. Мафията отвръща на удара. Но пак не са познали. Решението ще бъде обжалвано и плановете на Дънката, ТИМ и статуквото във Варна да си изберат служебно кмет през Общинския съвет ще бъдат пресечени. Благомир Коцев не е проблемът на Варна. Проблемът е моделът, срещу който той се изправи, допълват от партията.