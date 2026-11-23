Днес ще бъде ветровито с умерен и силен югозападен вятър, който след обяд ще се ориентира от северозапад и още ще се усили. Облачността над страната ще бъде предимно значителна. Ще има валежи от дъжд. Температурите през нощта ще бъдат между 5° и 10°, преди обяд ще достигнат до 15° - 20°, но около и след обяд от северозапад бързо ще се понижават и на отделни места по високите западни полета за кратко дъждът ще се примесва и ще преминава в сняг, а в Югоизточна България ще има гръмотевична дейност и условия за градушки.

Над Черноморието облачността ще бъде значителна, преди обяд с повече слънчеви часове. Ще има валежи от дъжд, след обяд по южното крайбрежие, придружени с гръмотевици. Ще духа умерен и силен югозападен вятър, след обяд ще се ориентира от северозапад. Максималните температури ще бъдат между 17° и 20°.

Над планините облачността ще бъде значителна. Ще духа силен до бурен югозападен вятър, който след обяд ще се ориентира от северозапад. Ще има валежи от дъжд, над 1800 метра – от сняг, но след обяд границата ще се снижава. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 7°, на 2000 метра – около 1°.

Във вторник ще е ветровито с умерен и временно силен вятър от северозапад и ще продължи да нахлува студен въздух. Облачността ще е променлива, без съществени валежи. Минималните температури ще бъдат между минус 3° и 2°, а максималните – между 3° и 8°. В сряда вятърът ще отслабне и ще стихне. Сутринта на места в равнинната част от страната видимостта ще е намалена. Минималните температури ще са още по-ниски, в отделни котловини до минус 6° – минус 7°; максималните няма да се променят съществено.

През следващите дни до края на седмицата ще е предимно облачно, в равнините и мъгливо. През нощта срещу четвъртък в Западна България ще започнат валежи от сняг, които до обяд в четвъртък с повишението на температурите в Северозападна България и по високите полета ще преминат в дъжд. Там се повишава вероятността за поледици. През деня валежната зона ще обхване по-голямата част от Южна България.