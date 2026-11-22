A Ловеч потъна в скръб - цял ден миряни се отправяха към храма „Св.Св. Кирил и Методий" в знак на почит. Кметът на града обяви тридневен траур, а хората си спомняха за митрополит Гавриил - като за любим духовен баща. Какво още споделиха за него?

Именно като баща за цялата епархия описват дядо Гавриил в Ловеч. Владиката помагал на бедни и страдащи, дарявал собствени средства за благотворителност, а една от най-големите му радости бил именно този храм - изграден с неуморните усилия и огромната помощ на митрополита. Как Ловеч ще запомни дядо Гавриил? И какъв завет оставя на хората?

За добрите дела на митрополит Гавриил в Ловеч може да разкаже почти всеки.

Мирослава Георгиев: „Грижеше се много за страдащите и бедните хора. Направи кухня, направи така, че се осигуряваше топла храна всеки ден на бедните хора. Всеки ден имаха топла храна.“

Деница Димитрова: „Дарявал е много средства, построил е църквата на центъра, за много други църкви е дарявал и е помагал за изграждането им.“

Емилия Берова: „В трудни моменти съм се допитвала, даже плачех един път и той ми каза думички да ме успокои и съм много доволна от този човек. Той като фигура, като лице беше огромна работа.“

Кухнята за бедни, православното училище в града, катедралния храм „Св.Св. Кирил и Методий" - това е материалното наследство на Гавриил. Малко хора знаят, че за изграждането на църквата той продава наследствения си апартамент в София и дарява цялата сума.

Мирослава Георгиев: „Това е човек, който изповядва твърдо православието, но го живее. Не само така да го говори, той живееше един много строг и чист живот.“ Маргарита Дончева: „Много мъдър човек беше за мене и човек за пример. Много разумен, много спокоен, можехме само да взимаме пример от него.“

Христофор: „Много добър и велик човек.“

25 години Гавриил е духовен пастир на православните християни в Ловчанската епархия.

отец Михаил Ковачев: „За мен беше духовен баща, истински монах, истински епископ, истински човек, истински наставник във вярата, както е писано в светото писание - делата му вървят след него.“

Светла да е паметта му.

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