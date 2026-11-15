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Мая Манолова за търговските вериги: Няма какво да ги жалим, при промоции слагат надценки до 40%

Милена Кирова от Милена Кирова
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Опити да се променя Законът за личната помощ без участието на майките няма да бъдат допуснати, подчерта председателят на КЗП

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След проверки на петте най-големи търговски вериги Комисията за защита на потребителите е изпратила сигнали до Комисията за защита на конкуренцията за нарушения, за които се предвиждат санкции до 10% от оборота. Това съобщи в предаването "Интервюто"по БНТ председателят на КЗП Мая Манолова. Според думите ѝ веригите продължават да поддържат високи надценки дори при промоции, а потърпевши са както българските производители, така и потребителите. Манолова настоява цените на основните хранителни продукти да бъдат намалени, а не просто да спре поскъпването им.

Мая Манолова, председател на КЗП: „Това, което установихме в нашите проверки на петте най-големи вериги, е, че при промоции те слагат надценки до 40%. 30–40% надценка. И много често тези промоции са основно за сметка на доставчиците, на българските производители на храни. Така че няма какво да ги жалим. При промоциите те са си взели достатъчно и потърпевши отново са българските производители на храни.“

Манолова отбеляза, че от КЗП са установили и нарушения на забраната за разлика от повече от 10% в надценките на сходни продукти от една и съща продуктова категория. Сигнали са изпратени за петте най-големи търговски вериги, като според Манолова документите са предоставени от самите компании в хода на проверките.

„Изпратили сме няколко сериозни сигнала до КЗК, тъй като те са органът, който налага сериозните санкции. Например за една нелоялна търговска практика, за нарушението на една абсолютна забрана, която е изписана в Закона за защита на конкуренцията – именно забраната търговските вериги да продават с повече от 10% разлика в надценката сходни продукти от една и съща продуктова категория, защото по този начин се дискриминират доставчиците, производителите. Правят го по отношение на почти всички стоки, които продават в магазините, така че и за петте най-големи търговски вериги сме подали сигнали със съответните документи, при това дадени ни в официална проверка от самите търговски вериги.“

Според председателя на КЗП целта е надценките на основните хранителни продукти да бъдат намалени до нива, които да доведат и до реално понижение на цените за потребителите. Манолова посочи, че търговските вериги могат да ограничат част от разходите си, вместо да поддържат високи цени на стоки от първа необходимост.

„За мен просто да спрат да нарастват цените на храните не е цел. Не е победа. Това, което трябва да се случи, е на основните хранителни продукти, например на 20 на брой, със свалянето на надценките да бъдат свалени и цените. Впрочем те това и обещаха пред българското правителство и пред целия български народ преди няколко месеца.“

Мая Манолова коментира и проблемите с „Топлофикация София“. По настояване на комисията е проведено заседание на ресорната комисия към Столичния общински съвет заради забавените ремонти и проблемите с топлопреносната мрежа. Манолова предупреди, че ако в сметките за ноември не бъдат отразени дължимите компенсации за дните без парно, ще бъдат заведени колективни искове срещу дружеството.

„Ако в сметките за месец ноември „Топлофикация София“ не отрази дължимите неустойки на столичани за всеки ден без парно, цената на тази топлоенергия, която е трябвало да получи съответното домакинство, ако това не го видя в сметките за месец ноември, които ще излязат в средата на месец декември, ще заведа колективни искове и „Топлофикация“ ще бъде принудена да плати дължимото на столичани.“

Сред другите приоритети на комисията са цените на лекарствата без рецепта. Според Манолова действащото законодателство позволява на вносителите сами да определят максималните цени на тези медикаменти, без да има достатъчно ефективен механизъм за контрол. По думите ѝ съвместно с Министерството на здравеопазването вече са подготвени законодателни промени.

„Това е втората ми голяма цел – цените на храните и цените на лекарствата, на тези, които са без рецепта. Знаете ли, че законодателството по отношение на цените на тези лекарства буквално е врата в полето. Самият факт, че сме оставили безконтролно да се определят цените на тези лекарства, води до това българските потребители да са тежко ощетени и до това цените на тези лекарства в Гърция да са понякога в пъти по-ниски. Ние вече с министъра на здравеопазването сме изготвили заедно законодателни промени и много скоро по бързата писта ще настояваме народните представители да ги приемат.“

В "Интервюто" Манолова коментира и оттегления проект за промени в Закона за личната помощ. Според Манолова правата на хората с увреждания не могат да бъдат променяни без участието на засегнатите страни.

„Голяма сила са майките. Няма как да се откажат от едно извоювано, както казаха майките от „Системата ни убива“, едно извоювано с кръв право, а именно Законът за личната помощ, който им гарантира сигурност, че през следващата година отново ще имат личен асистент за своите деца, с трудови договори, с фиксирано увеличаващо се възнаграждение. Опити да се променя Законът за личната помощ без участието на майките няма да бъдат допуснати.“

Вижте целия разговор във видеото.

#търговските вериги #Мая Манолова #КЗП #новини в Метрото

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