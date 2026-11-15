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Страхове от изкуствения интелект: Протестна вълна в Европа срещу нови центрове за данни

Мартин Гицов от Мартин Гицов
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Снимка: АП/БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Вълна от съпротива срещу изграждането на центрове за данни заля Европа този месец. 90 протестни прояви с призиви за мораториум върху проектите за нуждите на изкуствения интерект имаше в около 15 държави. Кампанията беше организирана от коалицията "Спрете замърсяващите центрове за данни", която обединява еколози и защитници на дигиталните права. Какви са страховете и рисковете от най-бързо разриващата се технология?

Понякога малки групи от няколко десетки демонстранти, до прояви с няколко хиляди участници като в Единбург, Шотландия. Исканията са за диалог на регионално и национално равнище и прозрачност от страна на корпорациите и правителствата за въздействието на центровете за данни.

Ким Прат - екологично движение "Приятели на Земята"-Шотландия: "Настояваме за пауза в сегашните процеси и национален диалог. Правителство трябва да обясни защо смята, че тези центрове за изкуствен интелект трябва да бъдат построени в Шотландия. Какви ще бъдат ползите и за кого. Какви ще бъдат разходите и за чия сметка."

Центровете за данни на изкуствения интелект консумират гигантски количества електроенергия и вода за охлаждане. Критици в Нидерландия не приемат аргумента за трудова заетост.

Натан Тример - демонстрант: "Страхувам се от изкуствения интелект. Не че ще завладее света в стил „Терминатор“, но изкуственият интелект, под ръководството на големите корпорации, се опитва да ни лиши от човечност. Казват, че трябва да бъдем по-ефективни, че хората са несъвършени, че се нуждаем от изкуствения интелект, защото той може да прави нещата по-добре. А аз не вярвам в ефективността и количеството. Вярвам в качеството на хората да създават красиви неща."

Активисти във Великобритания връчиха петиция на "Даунинг стрийт" с искане на мерки срещу бързото разрастване на центровете за данни.

Националният мрежов оператор в Норвегия временно прекрати приемането на заявления за присъединяване на нови центрове за данни. Паузата до 1 август 2027 г. дава време на правителството да въведе лицензионна схема с приоритет на инфраструктура за отбрана, здравеопазване, спешни служби, телекомуникации и финанси.

Терйе Ослан - министър на енергетиката на Норвегия: "Само тази година мрежовият оператор е получил искане за присъединяване на около 26 хиляди мегавата нов капацитет в Норвегия. Това ново търсене превишава цялото сегашно потребление на страната. На центровете за данни се падат 75% от получените заявки през тази година."

Норвежкото правителство предвижда новите центрове за данни да финансират разходите по енергийната мрежа направени заради тяхното присъединяване и да бъдат насърчавани да изграждат собствени мощности.

Очакваните инвестиции в центрове за данни и хардуер за изкуствен интелект за тази година са 700 милиарда долара. Демократите в Съединените щати засилиха заявките си за регулация на технологията след убедителната си победа на междинните избори.

#центрове за данни #изкуствен интелект #Европа #протести

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