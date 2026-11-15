БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ДАНС отрече твърденията за натиск над Ива Михайлова
Чете се за: 01:45 мин.
Ива Михайлова: Никой в България не ме е принуждавал да...
Чете се за: 01:00 мин.
Елисавета Белобрадова: Ще поискаме оставката на шефа на...
Чете се за: 06:52 мин.
14-годишно момче е сред тримата загинали при тежката...
Чете се за: 01:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

КАЗУСЪТ НА ИВА МИХАЙЛОВА ОТ КОЧАНИ

Случаят с Ива Михайлова: Реакции след подкаст в Ютюб

Иво Никодимов от Иво Никодимов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:52 мин.
Запази
Случаят с Ива Михайлова: Реакции след подкаст в Ютюб
Слушай новината

„Демократична България" искат временна парламентарна комисия да провери твърдения, че над Ива Михайлова е оказван натиск от ДАНС да участва в точно определен подкаст в Ютюб . В „Денят Започва с Георги Любенов" Елисавета Белобрадова заяви, че е работа на парламента да изясни казуса. В свой пост самата Михайлова отрече да е принуждавана за каквото и да било. В позиция до медиите от ДАНС също заявиха, че служители на агенцията не са оказвали въздействие върху българската гражданска по какъвто и да било повод.

Излъчен в подкаст в Ютюб запис, за който се твърди, че е направен по време на разговор в кафене с Ива Михайлова, е причината от "Демократична България" да искат да се провери дали от ДАНС е оказван натиск Михайлова да даде интервю първо за друг подкаст в мрежата.

Елисавета Белобрадова, народен представител от ДБ: "Това, на което се базира цялата информация, са собствените думи на Ива Михайлова за това, че тя е била принудена насила със заплахи, затова че ще ѝ бъде отнета рехабилитацията, ще ѝ бъде отнета защитата и държавата ще я изостави, ако не отиде на интервю при придворния журналист на властта г-н Карбовски."

В свой пост Ива Михайлова благодари на всички, които ѝ пишат и се притесняват за нея.

"Искам да подчертая, че никой в България не ме е принуждавал да правя каквото и да било. Тук получих помощ, грижа и подкрепа. Усещам подкрепата на целия български народ и тя ми дава сили всеки ден. Не желая да бъда част от политически спорове и няма да коментирам повече по тази тема. За мен най-важното в момента е да се възстановя напълно. Лекувам се и правя всичко възможно, за да мога отново да стъпвам нормално на краката си. Моля ви, оставете ме да се лекувам спокойно."

Пред "24 часа" Николай Димитров, който е адвокат на Михайлова също заявява, че твърденията за оказван над клиентката му натиск не отговарят на истината. И допълва, че Ива има здравни осигуровки у нас, лекува се по Здравна каса и никой не плаща за лечението ѝ. Казва още, че с клиентката му стоят встрани от политиката и политически фигури. ДАНС разпространи своя позиция до медиите.

Позиция на ДАНС: "Служители на Държавна агенция „Национална сигурност“ не са оказвали по никакъв начин каквото и да било въздействие над българската гражданка, по какъвто и да било повод. Въвличането на Агенцията в политически и медийни противопоставяния чрез разпространяване и интерпретиране на записи с непотвърден произход и недоказана достоверност на твърденията е недопустимо. Тези действия нанасят вреда на обективното разрешаване на казус, засягащ здравето и съдбата на български гражданин."

От ДАНС заявяват още, че осъществяват дейността си при стриктно спазване на законово определените правомощия на Агенцията, в защита на националната сигурност на Република България, конституционния ред и сигурността на българските граждани. И допълват, че Агенцията няма да допусне името и авторитетът на институцията да бъдат използвани за създаване и разпространяване на неверни внушения.

Декларират, че ДАНС остава последователна в изпълнението на своите законоустановени функции с професионализъм, обективност и институционална отговорност.

#казус #Ива Михайлова #ютюб

Водещи новини

Естония затваря всичките си гранични пунктове с Русия от 1 декември
Естония затваря всичките си гранични пунктове с Русия от 1 декември
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Защо България остана на опашката в доставките на противогрипни ваксини? Защо България остана на опашката в доставките на противогрипни ваксини?
Чете се за: 04:57 мин.
У нас
Войната по пътищата се ожесточава: От началото на годината 439 души са загубили живота си при тежки катастрофи Войната по пътищата се ожесточава: От началото на годината 439 души са загубили живота си при тежки катастрофи
Чете се за: 04:40 мин.
У нас
Чехите на протест срещу реформа във финансирането на обществените медии Чехите на протест срещу реформа във финансирането на обществените медии
Чете се за: 04:15 мин.
По света
14-годишно момче е сред тримата загинали при тежката катастрофа в...
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Най-късно утре се очаква да се нормализира изцяло въздушният трафик...
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Спряно е движението в двете посоки по пътя Видин – Монтана в...
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Случаят с Ива Михайлова: Реакции след подкаст в Ютюб
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ