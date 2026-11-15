Случаят с Ива Михайлова: Реакции след подкаст в Ютюб

„Демократична България" искат временна парламентарна комисия да провери твърдения, че над Ива Михайлова е оказван натиск от ДАНС да участва в точно определен подкаст в Ютюб . В „Денят Започва с Георги Любенов" Елисавета Белобрадова заяви, че е работа на парламента да изясни казуса. В свой пост самата Михайлова отрече да е принуждавана за каквото и да било. В позиция до медиите от ДАНС също заявиха, че служители на агенцията не са оказвали въздействие върху българската гражданска по какъвто и да било повод.

Излъчен в подкаст в Ютюб запис, за който се твърди, че е направен по време на разговор в кафене с Ива Михайлова, е причината от "Демократична България" да искат да се провери дали от ДАНС е оказван натиск Михайлова да даде интервю първо за друг подкаст в мрежата.

Елисавета Белобрадова, народен представител от ДБ: "Това, на което се базира цялата информация, са собствените думи на Ива Михайлова за това, че тя е била принудена насила със заплахи, затова че ще ѝ бъде отнета рехабилитацията, ще ѝ бъде отнета защитата и държавата ще я изостави, ако не отиде на интервю при придворния журналист на властта г-н Карбовски."

В свой пост Ива Михайлова благодари на всички, които ѝ пишат и се притесняват за нея.

"Искам да подчертая, че никой в България не ме е принуждавал да правя каквото и да било. Тук получих помощ, грижа и подкрепа. Усещам подкрепата на целия български народ и тя ми дава сили всеки ден. Не желая да бъда част от политически спорове и няма да коментирам повече по тази тема. За мен най-важното в момента е да се възстановя напълно. Лекувам се и правя всичко възможно, за да мога отново да стъпвам нормално на краката си. Моля ви, оставете ме да се лекувам спокойно."

Пред "24 часа" Николай Димитров, който е адвокат на Михайлова също заявява, че твърденията за оказван над клиентката му натиск не отговарят на истината. И допълва, че Ива има здравни осигуровки у нас, лекува се по Здравна каса и никой не плаща за лечението ѝ. Казва още, че с клиентката му стоят встрани от политиката и политически фигури. ДАНС разпространи своя позиция до медиите.

Позиция на ДАНС: "Служители на Държавна агенция „Национална сигурност“ не са оказвали по никакъв начин каквото и да било въздействие над българската гражданка, по какъвто и да било повод. Въвличането на Агенцията в политически и медийни противопоставяния чрез разпространяване и интерпретиране на записи с непотвърден произход и недоказана достоверност на твърденията е недопустимо. Тези действия нанасят вреда на обективното разрешаване на казус, засягащ здравето и съдбата на български гражданин."

От ДАНС заявяват още, че осъществяват дейността си при стриктно спазване на законово определените правомощия на Агенцията, в защита на националната сигурност на Република България, конституционния ред и сигурността на българските граждани. И допълват, че Агенцията няма да допусне името и авторитетът на институцията да бъдат използвани за създаване и разпространяване на неверни внушения.

Декларират, че ДАНС остава последователна в изпълнението на своите законоустановени функции с професионализъм, обективност и институционална отговорност.