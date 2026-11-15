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Елисавета Белобрадова: Ще поискаме оставката на шефа на ДАНС заради натиск върху Ива Михайлова

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Чете се за: 06:52 мин.
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В основата на информацията за оказван натиск върху Ива Михайлова стоят нейните собствени думи. Това заяви депутатът от „Демократична България“ Елисавета Белобрадова в „Денят започва с Георги Любенов“. По думите ѝ Михайлова е била заплашвана, че ще бъде лишена от рехабилитация и защита от държавата, ако откаже да даде първото си интервю на журналиста Мартин Карбовски.

Елисавета Белобрадова, „Демократична България“: „Това, на което се базира цялата информация са собствените думи на Ива Михайлова затова, че тя е била принудена насила със заплахи, затова че ще и бъде отнета рехабилитацията, ще и бъде отнета защитата и държавата ще я изостави ако не отиде на интервю при предворния журналист на властта г-н Карбовски. Това са нейните думи. Също така й е било казано, че ако не отиде при Карбовски на първо интервю следователно всяко друго интервю ще бъде изтрито, а пък самата тя ще бъде лишена от всичко.“

Тя подчерта, че държавата трябва да гарантира подкрепата за младата жена независимо от политическите и институционалните обстоятелства около случая. Белобрадова припомни, че при предишно изслушване в парламентарна комисия майката на Ива е представила информация за оказаната от българската държава подкрепа – юридическа защита, лечение и медицински прегледи. Според нея е недопустимо тази помощ впоследствие да се използва като средство за политически натиск. Според нея всички институции трябва да бъдат изслушани, а действията им да бъдат подложени на парламентарен контрол.

„Много е важно да кажем, че това е парламентарна република. Всички действия на Министерския съвет и на ДАНС подлежат на парламентарен контрол. Хубаво е хората да си спомнят какво пише в член първи от Конституцията“ подчерта Белобрадова.

В разговора беше засегната и темата за предложените промени в Закона за личната помощ, срещу които се обявиха родители на деца с увреждания. Според Белобрадова проблемът не е само в съдържанието на законопроекта, а и в начина, по който е бил внесен в Народното събрание. Тя обясни, че когато законодателната инициатива идва от Министерския съвет, проектът преминава през процедура на обществено обсъждане, в която заинтересованите страни имат възможност да представят становища и предложения. По думите ѝ в случая законопроектът е внесен от народни представители, което е позволило да бъде избегнат този етап.

Елисавета Белобрадова, „Демократична България“: „Законопроектът за личната помощ беше внесен от народни представители, за да се избегне общественото обсъждане. Той беше внесен в 17.00 часа следобед, точно за да може да мине много бързо и на тъмно. Това не е начинът, по който се прави реформа. Защото реформата означава обсъждане. Реформата означава да се отстранят негативните страни на сегашното положение и те да бъдат подобрени.“

Тя определи като недопустима ситуацията, при която законопроект, внесен от депутати, впоследствие се оказва предмет на решения и договорки в изпълнителната власт. Другият законопроект, свързан със социалната политика, засяга системата на ТЕЛК и въвеждането на функционална оценка на хората с увреждания. Белобрадова заяви, че необходимостта от реформа е безспорна, но предложеният подход не дава достатъчно яснота как тя ще бъде осъществена.

Белобрадова постави въпроса за натовареността на ТЕЛК комисиите и недостига на лекари, които желаят да работят в тях. Според нея не е ясно как същите тези комисии ще поемат допълнителни функции, без да има предварително изградена методология и подготовка.

„Един човек може да бъде с 100% ТЕЛК като медицинска диагноза, но всъщност да бъде напълно функционално способен да работи и да бъде активен човек. Тук въпросът е, че те предлагат въвеждането на тази функционална оценка, но няма никакъв ясен начин и никакво разбиране как ще се случи това“, обясни тя.

По думите ѝ в други държави функционалната оценка се извършва от специализирани експерти, а не от лекарските комисии, които определят медицинската експертиза. Тя изрази опасения, че зад предлаганите промени стои намерение за намаляване на разходите в социалната сфера, без да е ясно как ще бъдат гарантирани правата и подкрепата за хората с увреждания. Според нея в бюджета са заложени 228 милиона лева намаление на разходите в тази област, а предложените промени се опитват да постигнат икономии чрез бързи законодателни решения, без достатъчно обсъждане и предварителна подготовка.

По отношение на бюджета Белобрадова заяви, че основният проблем е липсата на реформи, които да гарантират устойчивостта на публичните финанси. Тя коментира и понижената от Standard & Poor's перспектива на кредитния рейтинг на България от положителна на стабилна. Според депутата инвеститорите очакват намаляване на бюджетните разходи, оптимизиране на администрацията и мерки за стимулиране на икономическия растеж.

Елисавета Белобрадова, „Демократична България“: „Когато се забавя растежът, когато се забавя производството и когато се забавят инвестициите в България, в крайна сметка някой трябва да плати сметката. Нали някой трябва да плати увеличението на заплатите на държавните служители? Нали някой трябва да плати всички тези увеличения за безработица? Плащат ги работещите. Плащат ги инвеститорите. Плаща ги бизнесът.“

По думите ѝ независимостта на съдебната власт е основна политическа кауза за „Демократична България“, но събитията през последните години показват необходимостта да се постави акцент и върху независимостта на изпълнителната и законодателната власт.

Вижте целия разговор във видеото

#„Демократична България“ #Кочани #Елисавета Белобрадова #Ива Михайлова #бюджет

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