Сутрешни мъгли в неделя и понеделник

В неделя над повечето райони ще остане облачно. Валежите и в югоизточните части от страната ще спират. Вятърът в повечето места ще отслабне и ще стихне и на места, главно в Дунавската равнина и затворените полета, ще има намалена видимост и мъгла. Минималните температури ще бъдат между 0° и 5°, в София - около 1°. До обяд видимостта ще се подобри. След временно разкъсване и намаление на облачността, отново от запад ще се заоблачи. Вятърът ще се ориентира от изток-югоизток и ще е умерен. Максималните температури ще бъдат между 7° и 12°, в София - около 8°.

По Черноморието облачността ще бъде разкъсана, по-значителна над южното крайбрежие и в следобедните часове. Ще духа умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат 11°-13°. Температурата на морската вода е от 13°-14° по северното крайбрежие до 15°-16° по южното. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините ще бъде облачно. В ниските части ще духа умерен вятър от юг-югозапад, а по високите – временно силен от запад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 7°, на 2000 метра - около 3°.

В понеделник ще преобладава облачно, в равнините и мъгливо време, почти тихо или със слаб юг-югозападен вятър. През нощта срещу вторник от запад на изток на много места из страната ще превали. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад и ще се усили.

Още сутринта във вторник валежите бързо ще спрат, облачността ще се разкъса и временно ще намалява. Вятърът ще отслабне и в западната половина от страната отново ще се завърти от югозапад.

В сряда ще остане ветровито и топло. Облачността ще е по-често значителна, след обяд в Северна България от запад на изток ще превали дъжд. В Дунавската равнина вятърът ще се ориентира от запад. В четвъртък вятърът от юг-югозапад отново ще се усили, особено в Източна България и северно от планините. На отделни места ще превали. Дневните температури на места ще достигат и надхвърлят 20°.