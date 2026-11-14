БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
За грешките на светлинните знаци по магистралите ни и как...
Чете се за: 14:15 мин.
Жертвите на тежката катастрофа на „Тракия“...
Чете се за: 01:35 мин.
Следователят за катастрофата на „Тракия“:...
Чете се за: 04:05 мин.
Иван Шишков: Опозицията ни кара да се оправдаваме за...
Чете се за: 10:52 мин.
Исландски вулкан изригна на "Колежа“ и...
Чете се за: 07:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Нови протести и сблъсъци с полицията в Париж

Христо Ценов от Христо Ценов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Запази
Снимка: АП/БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Нови демонстрации и засилено полицейско присъствие във френската столица.

В Париж се събраха десетки хиляди демонстранти и отново се стигна до сблъсъци.

Вътрешният министър мобилизира 70 хиляди полицейски служители и жандармерия в страната. Общият брой на планираните демонстрации за днес е над 50. Това е петата поредна събота на общонационални протести против поскъпването.

Студенски организации и синдикати представиха исканията си за по-високи заплати, по-добро финансиране на образованието и отмяна на законопроект, който предвижда самозащита, когато полицейски служители използват оръжие.

#Недоволство #сблъсъци с полицията #протести #Франция #Париж

Последвайте ни

ТОП 24

Жертвите на тежката катастрофа на „Тракия“ вече са 13
1
Жертвите на тежката катастрофа на „Тракия“ вече са 13
16-годишният Тано остана сирак след трагедията на „Тракия“
2
16-годишният Тано остана сирак след трагедията на „Тракия“
Татяна Дончева: "Прогресивна България" се занимава твърде много с опозицията, а не с проблемите и решенията
3
Татяна Дончева: "Прогресивна България" се занимава твърде...
Следователят за катастрофата на „Тракия“: Възможно е да има няколко обвиняеми, но и разследването може да приключи без нито един
4
Следователят за катастрофата на „Тракия“: Възможно е да...
Следствието издирва още свидетели на тежката катастрофа на „Тракия“
5
Следствието издирва още свидетели на тежката катастрофа на...
Над 2,7 тона храни са иззети при съвместна проверка на ОДБХ и полицията в Кърджали
6
Над 2,7 тона храни са иззети при съвместна проверка на ОДБХ и...

Най-четени

Изплащането на коледните добавки за най-бедните пенсионери започва в края на ноември
1
Изплащането на коледните добавки за най-бедните пенсионери започва...
Премиерът Румен Радев за тежките катастрофи край Зимница: 11 загинали и 48 ранени
2
Премиерът Румен Радев за тежките катастрофи край Зимница: 11...
11 станаха жертвите при тежкото произшествие край Зимница, утре е ден на траур
3
11 станаха жертвите при тежкото произшествие край Зимница, утре е...
КЗК глоби „Кауфланд“ с почти 76 млн. евро за нелоялни търговски практики спрямо български производители
4
КЗК глоби „Кауфланд“ с почти 76 млн. евро за нелоялни...
Ексклузивно: БНТ се свърза с шофьора на пикапа на АМ „Тракия“
5
Ексклузивно: БНТ се свърза с шофьора на пикапа на АМ...
Рязко застудяване ни очаква утре, температурите падат с 10 - 15 градуса
6
Рязко застудяване ни очаква утре, температурите падат с 10 - 15...

Още от: Европа

Надежда за лечение на рака на панкреаса дава иновативно проучване във Франция
Надежда за лечение на рака на панкреаса дава иновативно проучване във Франция
Отказ от Донбас в замяна на членство на Украйна в НАТО: Зеленски е готов на референдум при определени условия Отказ от Донбас в замяна на членство на Украйна в НАТО: Зеленски е готов на референдум при определени условия
Чете се за: 03:35 мин.
Заровени пари и корупционен скандал – откриха 15 млн. евро в гори и плевни около Будапеща Заровени пари и корупционен скандал – откриха 15 млн. евро в гори и плевни около Будапеща
Чете се за: 01:02 мин.
Италия глобява "Мета" с €805 млн. заради използване на снимки на потребители Италия глобява "Мета" с €805 млн. заради използване на снимки на потребители
Чете се за: 01:22 мин.
Войната в Украйна: САЩ, Китай и Русия няма да коментират Киев по време на тристранния формат Войната в Украйна: САЩ, Китай и Русия няма да коментират Киев по време на тристранния формат
Чете се за: 01:00 мин.
Крал Чарлз III на 78! Крал Чарлз III на 78!
Чете се за: 00:25 мин.

Водещи новини

Трагедията на "Тракия": Разпитите на свидетелите ще приключат до месец, разследват се действията на отделни водачи
Трагедията на "Тракия": Разпитите на свидетелите ще...
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
За грешките на светлинните знаци по магистралите ни и как трябва да изглеждат, за да имат ефект За грешките на светлинните знаци по магистралите ни и как трябва да изглеждат, за да имат ефект
Чете се за: 14:15 мин.
Общество
Филипините спечелиха първата „Евровизия Азия“, ДАРА връчи наградата на победителката Кармел Филипините спечелиха първата „Евровизия Азия“, ДАРА връчи наградата на победителката Кармел
Чете се за: 03:42 мин.
Азия
Надежда за лечение на рака на панкреаса дава иновативно проучване във Франция Надежда за лечение на рака на панкреаса дава иновативно проучване във Франция
Чете се за: 11:22 мин.
У нас
Политически реакции след промяната на кредитния рейтинг на страната...
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Отказ от Донбас в замяна на членство на Украйна в НАТО: Зеленски е...
Чете се за: 03:35 мин.
По света
Близо 4000 есетрови риби от застрашени видове бяха пуснати в река...
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
"Изядоха 300 килограма от зелето ми": 1000...
Чете се за: 02:15 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ