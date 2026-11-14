Нови протести и сблъсъци с полицията в Париж

Нови демонстрации и засилено полицейско присъствие във френската столица.

В Париж се събраха десетки хиляди демонстранти и отново се стигна до сблъсъци.

Вътрешният министър мобилизира 70 хиляди полицейски служители и жандармерия в страната. Общият брой на планираните демонстрации за днес е над 50. Това е петата поредна събота на общонационални протести против поскъпването.

Студенски организации и синдикати представиха исканията си за по-високи заплати, по-добро финансиране на образованието и отмяна на законопроект, който предвижда самозащита, когато полицейски служители използват оръжие.