Карлос Насар: Следващата ми цел е втори златен олимпийски медал

Карлос Насар отново взриви подиума – този път пред родна публика. На мемориалния турнир „Милен Добрев“ в Пловдив олимпийският и световен шампион вдигна 190 килограма в изхвърлянето – резултат, с цели 5 килограма над собствения му световен рекорд. В изтласкването Насар вдигна 210 килограма в единствения си опит.

За Карлос Насар подобряването на върховите резултати има по-дълбок смисъл.

„Мотивира ме това да защитавам авторитета на Българска федерация по вдигане на тежести и да представям България по най-добрия начин, по който силите ми позволяват“, сподели той.

Шампионът не пропусна и тази година да излезе на подиума в памет на олимпийския ни шампион Милен Добрев.

„Милен Добрев е наш голям шампион, олимпийски шампион и е положил много труд за тези успехи за България и трябва да помним това име“, допълни българският национал по вдигане на тежести.

След поредния рекорд неговия поглед вече е насочен към следващия голям връх.

„Следващата ми цел е втори златен олимпийски медал. За това мечтая и се боря до последно“, категоричен е Насар.

Международния турнир „Милен Добрев“ събра десетки тежкоатлети от 6 държави. Надпреварата уважиха спортните легенди Христо Бонев, Николай Бухалов, Асен Златев и Йордан Йовчев.

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