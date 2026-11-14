Карлос Насар подобри собствения си световен рекорд в изхвърлянето и спечели мемориалния турнир в памет на Милен Добрев

Най-добрият български щангист Карлос Насар подобри собствения си световен рекорд в изхвърлянето, поставен на планетарния шампионат по вдигане на тежести в Нинбо (Китай) в началото на ноември и спечели мемориалния турнир в памет на Милен Добрев, който се проведе в Пловдив.

Световният шампион в категория до 95 килограма записа постижение от 190 килограма в изхвърлянето, с което подобри с 5 килограма предишното си върхово постижение от 185, записано на световното първенство.

В изтласкването Насар вдигна 210 килограма в първия си опит и се отказа от следващите си два опита, като стана безапелационен победител в турнира.

В залата присъстваха пловдивските спорни легенди Христо Бонев, Асен Златев, Николай Бухалов и Йордан Йовчев.

Това е вторият път, в който Карлос Насар участва на мемориалния турнир в памет на олимпийския шампион от Игрите в Атина през 2004 година Милен Добрев.