Плувните емоции отново завладяват ефира на Българската национална телевизия. Китайската столица Пекин ще посрещне световния елит за шампионата в малък басейн, който ще се проведе между 2 и 6 декември.

Шестима български състезатели ще се включат в надпреварата, а сред големите звезди се очакват олимпийските шампиони Леон Маршан и Кейлъб Дресел.

Състезанията ще се проведат в емблематичния басейн, в който Майкъл Фелпс спечели историческите си осем златни медала от Олимпийските игри в Пекин през 2008 година.

Програма на Световното първенство по плуване в малък басейн



2 декември (сряда)

4:00 ч. – Сутрешна сесия:

Жени: 100 м свободен стил и 100 м бруст – серии; 800 м свободен стил – финални серии.

Мъже: 100 м свободен стил и 100 м бруст – серии.

Смесена щафета 4х50 м съчетано плуване – серии.

13:00 ч. – Следобедна сесия:

Финали: 100 м гръб и 50 м бътерфлай при жените и мъжете; смесена щафета 4х50 м съчетано плуване.

Полуфинали: 100 м свободен стил и 100 м бруст при жените и мъжете.

3 декември (четвъртък)

4:00 ч. – Сутрешна сесия:

Жени: 50 м гръб, 200 м бътерфлай, 100 м съчетано плуване и щафета 4х200 м свободен стил – серии.

Мъже: 400 м свободен стил, 50 м гръб, 200 м бътерфлай и 100 м съчетано плуване – серии.

13:00 ч. – Следобедна сесия

Финали: 100 м свободен стил, 100 м бруст, 200 м бътерфлай и щафета 4х200 м свободен стил при жените; 100 м свободен стил, 400 м свободен стил, 100 м бруст и 200 м бътерфлай при мъжете.

Полуфинали: 50 м гръб и 100 м съчетано плуване при жените и мъжете.

4 декември (петък)

4:00 ч. – Сутрешна сесия:

Жени: 1500 м свободен стил – финални серии; 200 м бруст и 100 м бътерфлай – серии.

Мъже: 200 м бруст, 100 м бътерфлай и щафета 4х200 м свободен стил – серии.

Смесена щафета 4х50 м свободен стил – серии.\

13:00 ч. – Следобедна сесия:

Финали: 50 м гръб, 200 м бруст и 100 м съчетано плуване при жените и мъжете; щафета 4х200 м свободен стил при мъжете; смесена щафета 4х50 м свободен стил.

Полуфинали: 100 м бътерфлай при жените и мъжете.

5 декември (събота)

4:00 ч. – Сутрешна сесия:

Жени: 50 м свободен стил, 50 м бруст и 400 м съчетано плуване – серии.

Мъже: 50 м свободен стил, 50 м бруст и 400 м съчетано плуване – серии; 800 м свободен стил – финални серии.

Смесена щафета 4х100 м съчетано плуване – серии.

13:00 ч. – Следобедна сесия:

Финали: 100 м бътерфлай и 400 м съчетано плуване при жените и мъжете; смесена щафета 4х100 м съчетано плуване.

Полуфинали: 50 м свободен стил и 50 м бруст при жените и мъжете.

6 декември (неделя)

12:00 ч. – Финална сесия:

Жени: финали на 50 м свободен стил, 200 м свободен стил, 200 м гръб, 50 м бруст и щафета 4х100 м съчетано плуване.

Мъже: финали на 50 м свободен стил, 200 м свободен стил, 200 м гръб, 50 м бруст и щафета 4х100 м съчетано плуване.

Гледайте световното първенство по плуване в малък басейн от 2 до 6 декември - сутрешните сесии от 4:00 ч. и финалите всеки ден от 13:00 ч., само по БНТ 3.