Шестима българи ще премерят сили с най-добрите плувци на планетата между 2 и 6 декември
Плувните емоции отново завладяват ефира на Българската национална телевизия. Китайската столица Пекин ще посрещне световния елит за шампионата в малък басейн, който ще се проведе между 2 и 6 декември.
Шестима български състезатели ще се включат в надпреварата, а сред големите звезди се очакват олимпийските шампиони Леон Маршан и Кейлъб Дресел.
Състезанията ще се проведат в емблематичния басейн, в който Майкъл Фелпс спечели историческите си осем златни медала от Олимпийските игри в Пекин през 2008 година.
Програма на Световното първенство по плуване в малък басейн
2 декември (сряда)
4:00 ч. – Сутрешна сесия:
Жени: 100 м свободен стил и 100 м бруст – серии; 800 м свободен стил – финални серии.
Мъже: 100 м свободен стил и 100 м бруст – серии.
Смесена щафета 4х50 м съчетано плуване – серии.
13:00 ч. – Следобедна сесия:
Финали: 100 м гръб и 50 м бътерфлай при жените и мъжете; смесена щафета 4х50 м съчетано плуване.
Полуфинали: 100 м свободен стил и 100 м бруст при жените и мъжете.
3 декември (четвъртък)
4:00 ч. – Сутрешна сесия:
Жени: 50 м гръб, 200 м бътерфлай, 100 м съчетано плуване и щафета 4х200 м свободен стил – серии.
Мъже: 400 м свободен стил, 50 м гръб, 200 м бътерфлай и 100 м съчетано плуване – серии.
13:00 ч. – Следобедна сесия
Финали: 100 м свободен стил, 100 м бруст, 200 м бътерфлай и щафета 4х200 м свободен стил при жените; 100 м свободен стил, 400 м свободен стил, 100 м бруст и 200 м бътерфлай при мъжете.
Полуфинали: 50 м гръб и 100 м съчетано плуване при жените и мъжете.
4 декември (петък)
4:00 ч. – Сутрешна сесия:
Жени: 1500 м свободен стил – финални серии; 200 м бруст и 100 м бътерфлай – серии.
Мъже: 200 м бруст, 100 м бътерфлай и щафета 4х200 м свободен стил – серии.
Смесена щафета 4х50 м свободен стил – серии.\
13:00 ч. – Следобедна сесия:
Финали: 50 м гръб, 200 м бруст и 100 м съчетано плуване при жените и мъжете; щафета 4х200 м свободен стил при мъжете; смесена щафета 4х50 м свободен стил.
Полуфинали: 100 м бътерфлай при жените и мъжете.
5 декември (събота)
4:00 ч. – Сутрешна сесия:
Жени: 50 м свободен стил, 50 м бруст и 400 м съчетано плуване – серии.
Мъже: 50 м свободен стил, 50 м бруст и 400 м съчетано плуване – серии; 800 м свободен стил – финални серии.
Смесена щафета 4х100 м съчетано плуване – серии.
13:00 ч. – Следобедна сесия:
Финали: 100 м бътерфлай и 400 м съчетано плуване при жените и мъжете; смесена щафета 4х100 м съчетано плуване.
Полуфинали: 50 м свободен стил и 50 м бруст при жените и мъжете.
6 декември (неделя)
12:00 ч. – Финална сесия:
Жени: финали на 50 м свободен стил, 200 м свободен стил, 200 м гръб, 50 м бруст и щафета 4х100 м съчетано плуване.
Мъже: финали на 50 м свободен стил, 200 м свободен стил, 200 м гръб, 50 м бруст и щафета 4х100 м съчетано плуване.
Гледайте световното първенство по плуване в малък басейн от 2 до 6 декември - сутрешните сесии от 4:00 ч. и финалите всеки ден от 13:00 ч., само по БНТ 3.