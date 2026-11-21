Жена и дете бяха убити при руска атака срещу Кривой рог – родния град на украинския президент Володимир Зеленски.

При атаката са ранени 42-ма души, като 20 от тях са в тежко състояние. Нанесени са щети на множество жилищни сгради, болница и търговски обекти.

Очаква се британският министър на отбраната Уес Стрийтинг да пристигне в Украйна за разговори със Зеленски след военните учения на „Коалицията на желаещите“ в Полша.

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте ще посети Полша ден след като две руски ракети и дрон паднаха на 60 километра навътре в полска територия по време на руски въздушни атаки срещу Украйна.