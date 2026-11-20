С впечатляващо мнозинство Народното събрание избра своята квота във Висшия съдебен съвет. Това се случва с точно 4 години и 2 месеца закъснение. Голяма част от избраните бяха подкрепени от всички, без "Възраждане". Въпреки, че гласуваха за много от предложените кандидати – от ГЕРБ и ДПС обявиха, че изборът е предрешен с тайни договорки между управляващите, заедно с ДБ и ПП. От "Прогресивна България" отговориха, че процедурата е била публична, за да се избере нов ВСС – без зависимости.

С твърденията, че изборът е предрешен още в началото на заседанието ГЕРБ и ДПС изненадващо обявиха, че ще подкрепят голяма част от кандидатите за Висшия съдебен съвет. Всеки със своите аргументи.

Бойко Борисов, председател на ГЕРБ: "Слушах тези от новата сглобка какво говорят ПП-ДБ с уж проруската партия, проруското правителство, проруския премиер, проруския президент. Така че участваме във всички гласувания. Ще подкрепим всички професионалисти, които сутринта на група Рая ги чете, и има 12, 13, 14 човека, които заслужават да ги подкрепим."

От ДПС твърдят, че управляващите, заедно с ДБ и ПП са уговорили свирен мач. Според Делят Пеевски сега отговорността за съдебната власт трябва да падне именно върху тази, наречена от него "сглобка".

Делян Пеевски, председател на ДПС: "Ние ще подкрепим всички кандидати извън Дечев по обясними причини. Смутени сме много от всичко, което жена му казва за него. И Янкулов, човекът, който е натискал институциите за "Петрохан", чадър върху "Петрохан" от Янкулов. Абсурд."

Всичко е договорено между управляващите, ПП и ДБ. Това си е техният ВСС, подчертавам. Дебатът в зала пръв откри Хамид Хамид, който изчете кои ще бъдат избрани в новия състав на Висшия съдебен съвет.

Хамид Хамид, зам.-председател на ПГ на ДПС: "Бяха забелязани изключително интересни совалки по ъглите и коридорите на парламента. Както и срещи на тъмно, тайни срещи в нечии кабинети."

Костадин Костадинов, председател на "Възраждане": "Ако трябва да цитирам българския министър-председател Румен Радев, който по време на кампанията говореше за кръвосмешение, цитирайки взаимоотношенията между ГЕРБ и ДПС от една страна и ПП-ДБ от друга страна. На практика ставаме свидетели отново на същото нещо, само че този път кръвосмешението е между ПП-ДБ и "Прогресивна България".

Божидар Божанов, народен представител от ПГ на ДБ: "Всичко, което се случва в този Парламент и ще се случи в тази зала днес е в изпълнение на най-явното нещо и това е ангажимента пред българските избиратели, който много партии в този Парламент дадоха на последните избори. И той е ВСС да бъде избран без гласовете на ГЕРБ и ДПС."

Велислав Величков, народен представител от ПГ на ПП: "160 гласа стават с разговори. И ние отделихте 38 часа време, за да изслушаме кандидатите, за да стигнем до тези разговори. И никой не се договаря по ъглите и коридорите, господин Хамид."

Антон Кутев, народен представител от ПГ на "Прогресивна България": "Не става дума в никакъв случай за кръвосмешения. "Прогресивна България" беше избрана с много сериозно мнозинство, не на последно място заради необходимостта от дела и от реално свършена работа. И една огромна част от вота, който получихме беше с надеждата, че в България и в съдебната система на България ще има промени."

Парламентът първо избра шестимата в Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, като кандидатите на управляващите получиха впечатляващата подкрепа от над 220 гласа, като за тях гласуваха и ГЕРБ и ДПС. Емил Дечев беше подкрепен само от "Прогресивна България", ДБ и ПП, а Таня Радуловска получи и подкрепата на ДПС. Петимата в Прокурорската колегия бяха избрана с още по-голяма подкрепа, като ДПС гласува само против Андрей Янкулов.

Делян Пеевски, председател на ДПС: "Признавам днес майсторството на управляващите, на ПБ, да си уловят като един голям рибар, две рибки - не златни, ПП и ДБ, да си ги сложат в аквариум, с голяма стръв ги уловиха. Четири бройки им дадоха."

От "Възраждане" не са доволни, защото техния кандидат Цвета Рангелова не получи подкрепа.

Костадин Костадинов, председател на ПГ на "Възраждане": "Прогресивна България" за пореден път измамиха своите избиратели. Показаха изключително ниска политическа култура. Показаха политическа незрялост, за която ще платят изключително висока политическа цена."

От ГЕРБ обвързаха подкрепата си с необходимостта от избор на нов състав на ВСС.

Рая Назарян, народен представител от ПГ на ГЕРБ-СДС: "Днес отново ние заявихме, чрез нашето гласуване, отговорност за това колко е важно да бъде обновен съставът и да функционира нормално съдебната власт, като ВСС да изпълнява в пълнота своите правомощия."

От ДБ и ПП отбелязаха, че са постигнали целта си. Изборът да не зависи от ГЕРБ и ДПС.

Надежда Йорданова, председател на ПГ на ДБ: "Без участието на Борисов и Пеевски. Вярваме, че с този избор 52-рото Народно събрание ще премахне и премахва една огромна бариера пред необходимостта от осъществяването на действителна и сериозна съдебна реформа." Мирослав Иванов, народен представител от ПП: "Искрено се надявам, че избраниците в новия състав на Висшия съдебен съвет ще имат силата да устоят на натиска, който със сигурност ще им бъде оказан от различни кръгове на влияние."

Управляващите отрекоха договорки на тъмно и припомниха, че процедурата е била прозрачна и пред очите на всички.

Михаела Доцова, председател на Народното събрание: "За първи път в процедурата по избор на членове на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание имаше възможност гражданските организации, гражданите и научната общност да правят предложения и номинации за такива кандидати."

снимки: БТА, БГНЕС

Доцова допълни, че изборът е бил основно задължение на парламента.