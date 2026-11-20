Протест под прозорците на депутатите. Хора с увреждания поискаха управляващите да оттеглят законопроекта за реформа в ТЕЛК. Твърдят,че предложенията не са обсъждани с тях и се опасяват, че промените ще ги лишат от права.

Под прозорците на законотворците хора с увреждания поискаха управляващите да ремонтират предложенията за промени в ТЕЛК.

Ваня Кирилова, сдружение „Достойнство 2023“: „Да видят реално проблемите на хората. Ние не сме статистика. Те ни водят статистика, но ние не сме. Където има фалшив ТЕЛК, ами глобете го – накарайте го да върне назад от първия му ТЕЛК още. Така трябва да бъде.“

Искат да видят ясно разписани правилата, по които ТЕЛК ще прави функционална оценка на хората с увреждания.

Павел Савов, председател на БАРИС: „За нас е много важно да видим как ще се подхожда към тази оценка, защото тя е разковничето към всичките закони.“ Филип Димитров, председател на Сдружение „Национален център за социална рехабилитация“: „СЗО има три вида оценки. Трите вида са толкова различни, че няма докъде. Всички казват: „Ама ние ще го направим.“ Ама дайте да го видим първо.“

Не са съгласни МВР да има достъп до здравните им досиета. Опасяват се, че много шофьори с ТЕЛК може да останат без книжки, докато чакат да минат теста за годност.

Павел Савов, председател на БАРИС: „Около 600 хиляди човека, които имат ТЕЛК, имат книжки. Над половината са минали на ТЕЛК. Ако влязат още 300 хиляди човека, няма да дават час за след три месеца, а ще се чака три години.“

Председателят на социалната комисия разговаря с протестиращите и критикува законопроекта на управляващите.

Венко Сабрутев, председател на Комисията по труда, демографската и социалната политика в НС: „Това, което е основна цел – 2/3 от ТЕЛК да отпаднат. Тези хора не се борят с фалшивите телкове. Тези хора просто се опитват да спрат пари към хора с увреждания.“ д-р Георги Петров, депутат от ПГ на ПБ: „Няма нищо вярно в това. Целта на тази дълго чакана реформа е именно да се въведе една справедливост, която от години българското общество иска и се нуждае.“

Снимки: БТА

Следващата седмица реформата в ТЕЛК влиза за обсъждане в Националния съвет за хората с увреждания.