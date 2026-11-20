България получи одобрение и на последното плащане по Плана за възстановяване и устойчивост и с него ще успее да усвои 99% от отпусната от Брюксел сума. Това съобщи вицепремиерът Атанас Пеканов, който обясни, че страната ни ще загуби между 65 и 68 млн. евро заради неизпълнени частично проекти и реформи.

България ще получи до края на годината и петото плащане по плана за възстановяване и устойчивост.

Атанас Пеканов, вицепремиер: "Европейската комисия днес одобри парите по петото плащане - над 1,7 млрд. евро, които България получава след успешното изпълнение на над 50 реформи и инвестиции по петото плащане."

С последното плащане изпълнението на програмата е близо 99%. До този момент по проекта страната ни е получила четири плащания на обща стойност 4,17 млрд. евро. Отблокирани са още 182 млн. евро заради неизпълнени в предходни периоди реформи.

Атанас Пеканов, вицепремиер: "Този успех днес е резултат на бързите и смели действия,които предприехме още в първите дни на кабинета след заклеването му през май. През пролетта България беше получила едва 50% от парите по плана за възстановяване, рискът от загуба беше реален."

Ключови за плана тази година се оказват създаването на Антикурупционната комисия и реформите в Българския енергиен холдинг. Също така България е успяла да предоговори задължението за окрупняване на водните дружества у нас.

Атанас Пеканов, вицепремиер: "Това е тема, която притесняваше общините и се радвам, че с Европейската комисия успяхме да предоговорим и тук, за да не загубим сериозен ресурс."

Вицепремиерът отчете и направеното до този момент:

"Закупихме нови метровлакове, нови влакове за железопътния транспорт, медицинска помощ по въздух – хеликоптери, медицинска апаратура, реновирахме домове за възрастни, за хора с деменция, в енергетиката се направиха инвестиции, които правят енергийната ни система по-стабилна."

Загубената част от плащанията по Плана се дължи на частично неизпълнени проекти и реформи.

Атанас Пеканов, вицепремиер: "Става въпрос за неизбрания член на Антикорупционната комисия, става въпрос за 2 детски градини, които не са довършени, става въпрос за един индустриален парк от десетте, които не са довършени, става въпрос за дигиталните сертификати в социалното министерство."

снимки: БТА

Отделно е трябвало да бъде подобрена конкуренцията при обществените поръчки. С полученото последно плащане по плана се очаква да се подобри и салдото на държавния бюджет.