Предупреждение с код жълто, за силен вятър в североизточните райони с пориви до около 90км/ч., остава в сила и в следобедните часове.

В Северна България ще бъде ветровито, но постепенно вятърът ще отслабва, а облачността от северозапад ще намалява до слънчево.



Остава топло и предимно слънчево с максимални температури между 17° и 22°, в София - около 19°, по Черноморието между 18° и 23.

През следващото денонощие облачността ще е променлива. През нощта, на места главно в северните и източните райони ще има превалявания от дъжд.



Минималните температури ще са между 5° и 10°, в София - около 6°, на морския бряг 11-12° , а максималните - между 14° и 19°, в София - около 15°, по Черноморието от 16° до 17°. Утре, ще превалява предимно в планинските, западните и южните райони.



В нощните часове вятърът ще е слаб от запад-югозапад, а утре до умерен от запад-северозапад.

По-често значителна ще бъде облачността и над планините и там ще има превалявания от дъжд, а в местата над 1800 метра - от сняг.

Ще духа умерен и силен северозападен вятър. Максималните температури в планинските ни курорти ще бъдат от 3° на Алеко, до 9° на Боровец.

В неделя облачността ще се увеличи. Превалявания ще има привечер и през нощта срещу понеделник на места в Западна и Централна България. Минималните температури ще бъдат между 3° и 8°, а максималните - между 12° и 17°. В понеделник вятърът ще се усили, а с него температурите бързо ще се понижат. Облачността ще е значителна и от север на юг на много места в страната ще има валежи от дъжд, в планините над 1500 м - сняг.

През нощта срещу вторник валежите ще спрат, а облачността ще намалее.



Във вторник все още ще е ветровито с минимални стойности около нулата. В сряда вятърът ще отслабне и сутринта температурите навсякъде ще бъдат отрицателни.