СДВР се самосезира след разпространени в социалните мрежи видеоклипове, съдържащи данни за сексуално посегателство над непълнолетно момиче в София. Незабавно е образувано досъдебно производство, преобразувано в следствено дело.

Самоличността на пострадалата и на всички участници във видеоклиповете е установена. Извършителите са задържани с полицейска мярка за срок до 24 часа. Разследването е в начален етап, като се извършват необходимите действия по изясняване на обстоятелствата около случая.

На момичето е осигурена психологическа подкрепа в защитена среда, като са уведомени и компетентните органи за закрила на детето. Провеждат се разговори с участниците и техните родители. Извършителите са задържани с полицейска мярка за срок до 24 часа.