9 дни преди предсрочните парламентарни избори в Испания кампанията е в разгара си. Премиерът в оставка Педро Санчес и председателят на опозиционната Народна партия Алберто Нунес Фейхо, участваха в телевизионен дебат.

Централно място в него зае жилищната криза, която всъщност стана причина за свикването на извънредния вот. Липсата на жилища, високите наеми и като цяло увеличаващите се разходи за живот станата причина за бурни протести. Миграцията и корупцията също бяха сред акцентите в телевизионния дебат.

Последните социологически данни показват, че преднина има крайнодесният блок, сформиран от консервативната Народна партия на Фейхо и крайнодясната Вокс на Сантяго Абаскал. Испанците ще гласуват за нов парламент на 29 ноември.