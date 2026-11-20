Управляващите очакват днес да бъде постигнат консенсус при избора на членове на ВСС от парламентарната квота. Това заяви в сутрешния блок на БНТ "Денят започва" депутатът от "Прогресивна България" Здравко Марков, като уточни, че са водени конструктивни разговори с "Продължаваме промяната" и "Демократична България".

Здравко Марков, ПБ: "Определено имаше конструктивни разговори и диалог с всички партии, които се обявиха против статуквото, които влязоха в Народното събрание с обещания към техните избиратели за прозрачност, за различен начин на комуникация, за различен начин на управление. Да, в момента ние сме управляващо мнозинство, но отворихме широка дискусия с другите партии, които са заявили пред техните избиратели, че са антистатукво, че се борят с досегашния модел. Така че вярвам, че днес ще бъде постигнат консенсус".

Днешният ден има потенциал да бъде исторически за нашата страна с избора на парламентарната квота на Висшия съдебен съвет, посочи още Марков.

"И за нас една независима съдебна система е изключително важна, не само за нас като партия, а за цялото българско общество, защото знаете, през декември 2025 г. стотици хиляди излязоха по площадите именно заради това – за една независима съдебна система, за това да се преборим с корупционния модел, с олигархията, с липсата на зависимости в изпълнителната власт, в законодателната власт, така че парите на обществото ни да бъдат харчени по много по-добър начин, да отиват по предназначение, не в нечии партийни касички, да бъдат изнасяни с чували."

Депутатът коментира и държавната платформа "Сигма", според която фирми, свързани с над 570 политици и представители на местната власт или техни роднини, са печелили обществени поръчки за милиони евро през последните шест години.

Платформата „Сигма“ се надгражда постоянно и в следващите версии ще видим допълнителни интересни функционалности, които ще дадат възможност на българските граждани да виждат още по-прозрачно какво се случва с техните пари. Знаете, че през последните 20 години е имало изключително много сигнали за злоупотреби с публичен ресурс, за непрозрачни обществени поръчки, за зависимости между изпълнителна, законодателна власт, олигархия. Следват стъпки на изсветляване. Чрез платформата „Сигма“ всеки един български гражданин може да разбере къде отиват парите му, къде са отивали парите му и къде ще отиват парите му. В следващите версии на „Сигма“ 3.0 и 4.0, които ще излязат през 2027 година, ще има допълнителни функции, с които ще има възможност за много добър мониторинг на предстоящите обществени поръчки и подробен анализ на това, ако излезе някоя поръчка, чиято цена е завишена спрямо пазарната, обществото да бъде информирано."

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