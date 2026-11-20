Започва изплащането на коледните добавки за най-бедните. Около 500 хиляди души ще получат еднократната помощ от 50 евро, най-голяма част от тях са пенсионери.

Хората, които получават парите си по банков път, трябва да ги получат по сметките си още днес.

За тези, които ги взимат от пощенските станции - могат да получат сумата след 23 ноемврри. Хората, които са одобрени за целева помощ за отопление, семействата с деца с увреждания, приемните родители и младежите, които напускат приемната грижа, са сред тези, които имат право на тази помощ. С бюджета за 2026 г. предишният парламент одобри въвеждането на ежегодни помощи преди Великден и Коледа за някои пенсионери, деца и уязвими групи.