Трима министри ще вземат участие в редовния парламентарен контрол.

Това са министрите на земеделието и храните Пламен Абровски, на здравеопазването Катя Ивкова и на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков.

Земеделският министър трябва да даде отговор за разпространението на шарка сред животните и за неизплатени обезщетения на животновъди.

Един от въпросите към министър Ивкова трябва е свързан с медицинското обслужване на ясли и детски градини. Към регионалния министър въпросът е свързан със забавеното проектиране на пътя Пловдив-Смолян-Рудозем.