Разходка край морето под лъчите на есенното слънце води до подобряване на състоянието при пациенти в интензивното отделение. Констатацията е на изследване, проведена в болница в Барселона, която се намира само на 100 метра от брега на Средиземно море. Иновативната практика е нещо повече от смяна на обстановката и оказва положително влияние както върху настроението, така и върху физиологичните и химически процеси в тялото.

Изследването в Барселона е в ход от 2022 година. То оценява въздействието на крайбрежните разходки върху скоростта и качеството на възстановяване при пациенти в интензивното отделение. Болница "Дел Мар" се възползва от уникалното си местоположение и въвежда практиката още при пандемията от Ковид-19. Впоследствие крайбрежните разходки стават постоянна част от лечебните практики на болницата.

Пурификасион Перес Теран, шеф на интензивно отделение в болница "Дел Мар" – Барселона: "Това е една от стратегиите, които използваме в опит да придадем по-човешки облик на интензивното отделение и да намалим посттравматичния стрес от приема при нас. Най-хубаво е да видим изражението на лицата им".

Въздействието се оценява чрез интервюта с членове на семействата за физическото и емоционалното състояние на пациентите преди и след прилагането на метода. Извършва се и анализ на проби от слюнка за редица метаболомични процеси, особено свързаните с кортизола – хормон, свързван със стреса.

Пурификасион Перес Теран, шеф на интензивно отделение в болница "Дел Мар" – Барселона: "Пациенти, които са депресирани, не желаят да сътрудничат и да помагат в психотерапията излизат да видят морето и следващите седмици всичко се променя. Тези пациенти вече са с по-добро разположение на духа и сътрудничат на психотерапията. Промяната е радикална."

Не всички пациенти обаче могат да напуснат болничната стая. Някои са в нестабилно състояние или са привързани към медицинска апаратура. Тогава на помощ идва виртуалната реалност.

Пурификасион Перес Теран, шеф на интензивно отделение в болница "Дел Мар" – Барселона: "Първият път когато се разхождате по крайбрежието въздействието е по-голямо, както на метаболомично равнище, така и като усещане за благополучие. След това ефектите от виртуалната реалност и разходките се изравняват. И в двата случая се наблюдава положително въздействие по отношение на тревожността и благополучието в сравнение с пациенти, които не получават никаква интервенция."

Изследването в Барселона е завършено по-рано тази година и сега се намира във финална фаза на анализ на събраните данни. Очаква се пълните резултати да бъдат публикувани през 2027 година.