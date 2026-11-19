Коледната магия завладя големия екран в Петрич с предпремиерната прожекция на семейния филм “Коледни агенти”. Продукцията на Българската национална телевизия и „Крю Кастинг“ тръгва по кината в цялата страна от утре – 20 ноември.

Филмът разказва историята на петима необикновени герои, които поемат на вълнуваща мисия – да станат коледни агенти и да спасят магията на празника от мистериозен злодей. Прожекцията тази вечер в Петрич събра на едно място екипа на продукцията, актьорите, жители и гости на града.

Силвия Васева, копродуцент на филма “Коледни агенти”: "Голямото кино не е само за големите градове, именно затова избрахме град Петрич. Да можем да стихнем до сърцата на всички хора. Защото аз като продуцент смятам, че трябва да бъдем близо до публиката, да можем да усетим усмивките на децата и греещите им очи." Тодор Чапкънов, режисьор: "Да очакват един коледен приключенски филм, забавен, с хумор, с един нескопосан злодей, който много иска да не е. И така, весел филм, който е и за големи, и за малки."

Иван Тодоров, актьор: "Там е засегната темата за технологиите, екранното време и това как децата по един интересен начин са вплетени в магията на злия магьосник Скримч." Ана-Мария Андреева, актриса: "За мен е много голяма чест и гордост, че мога да представя филма на моя роден град, аз съм много щастлива и много доволна."

БНТ е най-големият продуцент на телевизионно кино в България, като филмът “Коледни агенти” е част от филмопроизводството на обществената телевизия.