Кирил Десподов няма никакво намерение да сменя клубната си принадлежност. Българският национал ще продължи да защитава цветовете на ПАОК, обявиха тази вечер официално от клуба. Крилото, което може да действа и като нападател, удължи своето сътрудничество с гърците до лятото на 2029 година. В последните месеци различни информации свързваха българина с изходящ трансфер, който бе в посока в ЦСКА, но в крайна сметка бъдещето му остава обвързано със солунчани, при които ще изкара цели шест сезона.

Дес

The journey continues in black and white. The best is yet to come. #PAOK #NewEra #Despodov https://t.co/wxCzzpFILT — PAOK FC (@PAOK_FC) November 19, 2026

подов облече екипа на „двуглавите орли“ през септември 2023 г. и оттогава се превърна в една от водещите фигури. Роденият в Кресна играч се завърна след близо осеммесечно отсъствие само преди дни, тъй като се наложи да претърпи операция заради продължителен проблем с пръста. Националът стори това в приятелски мач за отбора от Солун, а последната му официална среща бе през март тази година.

На сметката си с ПАОК има една титла на Гърция.

Преди това 30-годошният футболист бранеше честта на Литекс, ЦСКА, Лудогорец, италианския Каляри, австрийския Щурм Грац . Петкратният носител на наградата за Най-добър футболист на България премина още през вторите отбори на „оранжеви“ и „червени“.

Бившият капитан на националния отбор остави сериозна следа в редиците на разградчани, с които завоюва четири титли в Първа лига. Освен това вдигна една Купа на България и спечели две суперкупи на страната с „орлите“.