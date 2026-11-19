Българинът остава верен на гърците.
Кирил Десподов няма никакво намерение да сменя клубната си принадлежност. Българският национал ще продължи да защитава цветовете на ПАОК, обявиха тази вечер официално от клуба. Крилото, което може да действа и като нападател, удължи своето сътрудничество с гърците до лятото на 2029 година. В последните месеци различни информации свързваха българина с изходящ трансфер, който бе в посока в ЦСКА, но в крайна сметка бъдещето му остава обвързано със солунчани, при които ще изкара цели шест сезона.
Дес
The journey continues in black and white. The best is yet to come. #PAOK #NewEra #Despodov https://t.co/wxCzzpFILT— PAOK FC (@PAOK_FC) November 19, 2026
подов облече екипа на „двуглавите орли“ през септември 2023 г. и оттогава се превърна в една от водещите фигури. Роденият в Кресна играч се завърна след близо осеммесечно отсъствие само преди дни, тъй като се наложи да претърпи операция заради продължителен проблем с пръста. Националът стори това в приятелски мач за отбора от Солун, а последната му официална среща бе през март тази година.
На сметката си с ПАОК има една титла на Гърция.
Преди това 30-годошният футболист бранеше честта на Литекс, ЦСКА, Лудогорец, италианския Каляри, австрийския Щурм Грац . Петкратният носител на наградата за Най-добър футболист на България премина още през вторите отбори на „оранжеви“ и „червени“.
Бившият капитан на националния отбор остави сериозна следа в редиците на разградчани, с които завоюва четири титли в Първа лига. Освен това вдигна една Купа на България и спечели две суперкупи на страната с „орлите“.
#BreakingNews Despodov stays here! New contract until 2029! Let's go! #PAOK #NewEra #Despodov https://t.co/0AXGgQ3v4x— PAOK FC (@PAOK_FC) November 19, 2026