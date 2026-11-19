Дарителска кампания за реставрацията на Националната библиотека започна днес. На този фон - библиотекари с писмо до управляващите заради по-малко от обещаните 5% увеличение на заплатите. В същото време там се пази третият по големина османски архив в света, част от която все още не е разчетена заради липсата на специалисти.

3 милиона са документите, ръкописите, старопечатните книги, пристигнали у нас преди почти век с вагони и предназначени първоначално за претопяване. Голяма част от тези масиви все още не е проучена. Най-ценните сред тях ни показва главният архивист на отдел "Ориенталски сбирки", в случая – свидетелства за най-разпространената кредитна институция по българските земи тогава.

доц. Християн Атанасов, главен архивист на отдел "Ориенталски сбирки" към Националната библиотека: "Става въпрос за т. нар. кешови или парични вакъфи, които функционират общо взето от 15 век до Освобождението. Това е ферманът, султанската заповед, с която се разрешава на българския предприемач Добри Желязков да отвори първата българска фабрика в Сливен 1836 година. С което се поставя началото на българската предприемаческа история. Една от причините за това той все още да не бъде изцяло описан, инвертиран и вкаран в научна употреба, е първо големият обем, второ липсата на кадри."

Близо 10 милиона са единиците, които се пазят в библиотеката.

доц. Милен Михов, "Български исторически архив" към НБ: "Един от най-големите масиви в нашия архив, са документите за Македоно-одринското национално освободително движение на българите и тук виждаме един оригинал на окръжно на главния щаб на Илинденско-Преображенското въстание в Битоля, с който се обявява въстанието. Цялото това книжовно богатство обаче има нужда от помощ, а всеки чрез онлайн банкирането си може да го направи, началото е днес, а краят - когато след година отбелязваме 150-ата годишнина на библиотеката."

Цялото това книжовно богатство обаче има нужда от помощ, а всеки чрез онлайн банкирането си може да го направи, началото е днес, а краят - когато след година отбелязваме 150-ата годишнина на библиотеката.



Стоилка Арсова, директор на национална картова и платежна система: "Решихме, представлявайки цялата банкова общност да подкрепим чрез мобилното банкиране на посочения телефон да преведе средствата, които може да дари за тази значима кауза. Ние подкрепихме един път библиотеката, когато осиновихме вестник "Знаме" на Христо Ботев и възстановихме 6 броя, които бяха в окаяно състояние. В последните 5 години ние виждаме с каква всеотдайност се предоставят документите, виждаме и проблемите - вижте входната врата, откакто е направена, не е ремонтирана." доц. д-р Калина Иванова, директор на Националната библиотека: "Основната цел е да ремонтираме библиотечната сграда. Знаете, че тече покривът на Националната библиотека, вътрешният интериор е доста похабен, така че имаме остра нужда и от тази дарителска кампания, от капиталовите стредства, които са предвидени в бюджет 2027 г. Имаме нужда от нови млади хора, които трудно идват в националната библиотека, или ако дойдат – идват за малко."

На над 200-те служители миналата година се падаха по 1% увеличение на заплатите, а те пък предложиха с тези пари да се запълни отворилата се дупка на „Цариградско шосе“. Най-високата заплата за най-големите специалисти е под 1000 евро, казва синдикалистът и експерт с над 20 години стаж в библиотеката Ганчо Ганчев, който е и автор на писмото до властта.

Ганчо Ганчев, библиотекар-експерт, председател на КНСБ към НБ: "Нашите чистачки, колкото и да си ги обичаме, взимат колкото един специалист. На тях им е неудобно, но явно на управляващите не им е. Истинското число е ето това – 3.9% увеличение на бюджета на библиотеката, но това е за целия бюджет на библиотеката, да не си помислите, че е на заплатите. Тук е увеличението на тока, на парното, на МРЗ."

А читателите пък вече си знаят – сядат далеч от кофите, когато покривът пак протече.

Всеки може да стане част от каузата. Дарение за кампанията "150 години Национална библиотека" може да бъде направено чрез мобилното банкиране на мобилен номер: +359 87 837 9537 или чрез IBAN BG24UNCR70001628258322.