Форматът "Ялта" няма да донесе мир на Европа, заяви тази вечер германският канцлер Фридрих Мерц. Той беше домакин на среща на Коалицията на желаещите в подкрепа на Украйна. Времето на форума е подбрано така, че европейските съюзници на Киев да дадат бърз и общ отговор на всяка новина от Шънджън. Мерц увери, че участниците в Коалицията ще подкрепят Украйна колкото е необходимо. Специалният американски пратеник Джаред Къшнър съобщи, че Русия се е съгласила да участва в многостранен формат на преговори заедно с европейците.

Налице е широк европейски консенсус за финансова подкрепа на Украйна, заяви Фредрих Мерц. Той увери, че участниците в Коалицията на желаещите искат трайна свобода за страната. Германският канцлер изтъкна, че Русия знае, че максималистичните ѝ искания не са реалистични. Украинският лидер заяви, че Европа трябва да участва в следващия кръг от преките преговори с Русия при американско посредничество.

Володимир Зеленски, президент на Украйна: "Русия ще се бори с европейското единство и тази война е загубена за Русия. Тя не постигна нищо. Опитът за разделение на Европа не успя."

Френският президент съобщи, че участниците в Берлин са имали размяна на мнения с Доналд Тръмп чрез неговите емисари Уиткоф и Къшнър. Еманюел Макрон посочи, че съюзниците на Украйна трябва да направят всичко по силите си да осигурят необходимото на Украйна. Предстоящите седмици са от критично значение за Украйна, посочи Макрон.

Марк Рюте, генерален секретар на НАТО: "Преди два дни имахме много успешна среща в НАТО в Брюксел, където съюзниците и партньорите се съгласиха да гарантират, че Украйна, и през предстоящата зима и след това, ще разполага с оръжията и цялата друга подкрепа, от която се нуждае, за да остане възможно най-силна в борбата, но и да бъде подготвена за мирни преговори".

Според британския премиер агресорът в този конфликт не може да има широкомащабни и нереалистични искания. Финландската страна очерта три приоритета - финансирането на Украйна, гаранции за сигурност и организиране на преговори.

Александър Стуб, президент на Финландия: "От разговора ни с президента Путин стана много ясно, че той е готов да седне на масата с президента Зеленски когато повече или по-малко е налице документ. В края на краищата мисля, че не може да се постигне мир, ако Зеленски и Путин не се срещнат."

Американският емисар Джаред Къшнър заяви, че НАТО ще бъде основен стълб в следвоенното уреждане около Украйна. Той отбеляза, че предоставянето на гаранции в духа на член Пети и голяма крачка и президентът Тръмп е отворен за идеята, стига това да е в интерес на Съединените щати. Успехът ще бъде суверенна Украйна, отбеляза Къшнър и обяви сериозен напредък по плана за следвоенния период.

снимки: БТА