Земеделското министерство ще инвестира 35 млн. евро за запазване и развитие на водните и напоителните ресурси през следващата година.
От ведомството планират пълна инвентаризация и дигитализация на напоителните канали, изграждането на система за наблюдение и контрол на водните нива и обемите на напоителните язовири, както и проектиране на язовирите, стопанисвани от "Напоителни системи".
Предвидена е и национална горска инвентаризация, за да стане ясно какво е състоянието на горите и да се планира тяхното развитие.
Над 1,9 млрд. евро са планираните плащания за земеделските производители, като повече от 1,6 млрд. евро са средства от Европейския съюз.
230 млн. евро от националния бюджет са планирани за държавни помощи и преходна подкрепа.
Пламен Абровски, министър на земеделието и храните: "1,9 млрд. евро плащания, като от тях над 1,6 млрд. евро са средства от ЕС, които ще бъдат дадени по бюджета на ДФ "Земеделие". 850 милиарда евро - това са директни плащания, включително подпомагане на доходите за малките и средни стопанства, екосхемите и обвързаната подкрепа. 660 милиона евро - това са плащания за развитие на селските райони от Стратегическия план за развитие на земеделието. 93 милиона евро - това са секторните инвестиции, пазарни мерки, включително подкрепата за лозаро-винарството, пчеларството, плодовете и зеленчуците и 25 милиона евро за рибарство и аквакултура."