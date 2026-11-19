Земеделското министерство ще инвестира 35 млн. евро за запазване и развитие на водните и напоителните ресурси през следващата година.

От ведомството планират пълна инвентаризация и дигитализация на напоителните канали, изграждането на система за наблюдение и контрол на водните нива и обемите на напоителните язовири, както и проектиране на язовирите, стопанисвани от "Напоителни системи".

Предвидена е и национална горска инвентаризация, за да стане ясно какво е състоянието на горите и да се планира тяхното развитие.

Над 1,9 млрд. евро са планираните плащания за земеделските производители, като повече от 1,6 млрд. евро са средства от Европейския съюз.

230 млн. евро от националния бюджет са планирани за държавни помощи и преходна подкрепа.