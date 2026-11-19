Фирми, свързани с над 570 политици и представители на местната власт или техни роднини са печелили обществени поръчки за милиони евро през последните шест години. Това показва новата версия на държавната платформа "СИГМА", която беше представена от министъра на иновациите Иван Василев в София. Чрез нея всеки може да провери колко обществени поръчки са проведени, от кого са изпълнени, как е спечелил победителя и с кого е свързан.

Според публикуваната информация от над 570 държавници, 53-ма депутати са свързани с фирми, които през последните шест години са печелили обществена поръчки. Две от тях на самото Народно събрание.

Иван Василев, министър на иновациите:"Информацията я предоставяме в платформата на абсолютно проследим прозрачен принцип, за да може всеки един от нас да я види сам с очите си, да я разбере и да види какви са били тенденциите."

Министърът каза, че не иска да заклеймява никого

Иван Василев, министър на иновациите: "Тези петстотин, които показваме вътре, са тези, които едновременно са заемали публична длъжност, подали са си декларация, в декларацията са казали, че имат дялове или техни близки имат дялове в дадена фирма. Тази фирми, чрез Агенцията по вписванията се вижда, че са получавали обществени поръчки."

В сайта са добавени така наречените червени флагове за хора на държавна длъжност, които са печелили поръчки на собствените си ведомства и в периода, в който са били собственици. Отделно е отбелязано и кой е пропуснал да декларира този факт.

Оказва се, че има точен профил на лицата заемащи държавни длъжности, които са свързани с печелили поръчки фирми.

Иван Василев, министър на иновациите: "Повечето хора са очаквали да видят добре познати имена в публичното пространство, но всъщност това не е така. Това, което видяхме е, че много често обществените поръчки по-скоро са свързани с общински съветници и техните роднини."

Първи коментари системата получи и от неправителствения сектор. От "Прозрачност без граници" и от Центъра за изследване на демокрацията предупредиха, че трябва да се работи внимателно с информацията.

Калин Славов, "Асоциация прозрачност без граници": "Тази система не заклеймява и не посочва с пръст, но от друга страна става въпрос за морал и за етика. На базата на което българските граждани и политиците биха могли да направят своите съждения." Тодор Галев, ЦИД: "Фактът, че дадена фирма е спечелила дори огромен проект, на голяма сума, с една оферта, не означава, че те са платили подкуп, за да го направят, може да е нещо съвсем бизнес нормално като логика."

В платформата ще бъде добавен предварителен контрол от изкуствен интелект и ще има пряка връзка с контролните институции.

Тодор Колев, съветник в МИДТ:"Създаваме сигма за да контролираме себе си, във версия 1 и 2 показваме това което е било, но с версия три и четири ще направим така, че да ограничим бъдещите злоупотреби."

Системата реално обобщава данните от няколко регистъра – на обществените поръчки, Търговския регистър и на Сметната палата. За последните шест години, според него, са сключени над двеста хиляди договора на стойност от над 53 млрд. евро, което е близо една трето от държавните разходи за периода.